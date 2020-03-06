防疫！北市逾300人室內活動原則取消或延期

新冠肺炎疫情嚴峻，北市府6日公布活動辦理規範，300人以上的室內活動，原則取消或延期，如有必要舉辦，應經觀傳局及衛生局審核通過，300人以下活動，原則也是取消或延期，若有必要舉辦，由各單位自行檢核。

為防範新冠肺炎疫情擴大，北市今宣布活動辦理規範，戶外活動原則可照辦，並要取消人多擁擠的群聚活動及不設飲食，且活動場域保持空氣流通，市府補助或協辦的民間活動，建議比照市府規範實施，但不強制配合。

至於300人以上的室內活動，原則取消或延期，如有必要舉辦，須經市府審核通過；300人以下室內活動，原則同樣是取消或延期，若有必要舉辦由各單位檢核。

室內活動舉辦規範包括，參加民眾全程「人與人保持1公尺」以上距離，可開啟對外窗，管制出入口且事先掌握參加者資訊，不設飲食攤位及禁止飲食，並禁止慢性病者、孕婦或其他主辦單位認定人員參加。

此外，防疫措施要做到活動前及活動中加強場地環境消毒，民眾經常接觸的電梯、手把、門把及桌椅把等表面定時消毒擦拭，全員在入口量體溫，以酒精或消毒液消毒後進場，全程佩戴口罩、造冊管理。

活動現場成立防疫小組，隨時留意人員防疫執行情形，如出現呼吸道症狀者或異常狀況應立即通報，加強宣導防疫衛教訊息，另應有應變計畫，包含現場動線規畫及疑似個案暫時隔離安置空間、醫療支援、建立相關單位聯繫窗口與通報流程。

（中時 張立勳）