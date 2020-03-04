驚！陳時中坦言 社區感染無可避免

台灣罹患新冠肺炎病例數已逾40例，面對疫情發展，衛福部長陳時中昨在立院備詢時不諱言地說，社區感染已是無可避免，所以現在防疫工作是跟時間賽跑，不敢說病例不會往上升，但必須控制得很平穩。此外，針對「院內感染」至今感染源不明，他說，不會天真地認為台灣可避過。

精確減災 避免大爆發

陳時中昨赴立院針對600億防疫紓困預算報告並備詢。民進黨立委沈發惠質詢時問，未來台灣新冠肺炎疫情如何發展？陳時中說，社區感染已是無可避免，因為病毒有變異性及無症狀的感染特性；因此，現在防疫工作是在跟時間賽跑，精確地避免病例快速往上跳，避免大爆發。

陳時中說，國外部份國家因社區感染數多，卻又缺乏防護網，病例數就會快速往上跳，台灣病例不敢說不會往上，但必須控制得平穩。至於隨著氣溫回溫，疫情是否趨緩？陳時中有所保留表示，有很多人說天氣比較熱，病毒就不易存活，問題是病毒也要50幾度才無法存活，「說要熱到50幾度也不容易」，因此衛福部對疫情趨緩雖抱期待，但不敢輕忽。

疫情中心至今僅承認台灣「零星社區感染」，至於「院內感染」如案34婦女（50多歲）至今7人確診，醫界指出，感染源不只清潔工，更可能是醫護，且院內感染更早就發生。對此，陳時中說，如果早就感染，台灣疫情不會只這樣，不希望有，以事實看，也是不該還會有院內感染。

但案34院內感染，關鍵在誰的身上？清潔工還是醫護，還是病患？陳時中說，不管是誰，都是一圈圈去看到底源頭是誰，後續每單位每個人也都會以同等強度去採檢與疫調隔離，弄清楚較易釐清脈絡。

他強調，國內疫情比國際相對零星，加上無症狀感染者不單只在國外，台灣也有，自己不會天真地認為台灣可避過，若能避過最好，但仍會當作嚴峻情況整備。

嚴峻整備 疫調不輕忽

對院內感染的醫院，衛福部醫事司長石崇良說，已實際了解，並給予管控 、分艙分流指導。院內感染區域非大通舖，而是分割病室，每個房間約1到4床不等。

石崇良表示，該院感染區域最多容納50人，20個房間都在同一進出口，也就是一個艙。除非裡面再區隔，工作人員分區分段分組工作，就可切到更小單位，不然這次是整個區域都進行清空、消毒。

（中國時報 朱真楷 、 鄭郁蓁 、 林周義）