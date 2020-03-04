股東會恐成防疫漏洞 顧立雄：罰則研議中

股東會旺季即將到來，恐成為新冠肺炎防疫破口！立委沈發惠4日在財委會中質詢，新的「公眾集會之指引」希望1,000人以上的聚會要避免，鴻海的股東會去年就有逾3千人參加，這樣大型集會恐成防疫破口，如何兼顧防疫與股東權益要有因應對策。金管會主委顧立雄指出，目前已召開會議研議，基本上不會修法，而是針對罰則部份會視疫情狀況來調整，另外實體聚會如何防疫也會有一個指引。

近1,700家上市櫃公司受限於《證交法》第36條規定必須在6月底前召開股東會，不得延期，對防疫投下不利變數，成為立委關注焦點。沈發惠指出，2019年鴻海股東會就有3000多人，2017、2018年也有2000人，這些大型公司股東會往往聚眾破千，大家擔心股東會成為防疫破口，還有相關股東權益、法規限制等，該如何因應。

顧立雄指出，因為上市櫃公司按證交法一定要在6月底前開完股東會，否則會有罰則，這是硬性規定，在法規沒修訂的情況下，就一定要開，現已召集相關單位開會議，會做出一個指引，因為根據證交法36條的規定，沒按時召開會有一個罰則，我們會考量罰則的部份。

另外，顧立雄指出，希望大家盡量利用電子投票，議案先行出來用電子投票，實體聚會如何防疫措施，也會有一個指引。

沈發惠也質詢，現在有規定股東會要分散，每天最多只能有100家開，但未來若因疫情影響，6月底前開不完，大家會不會更集中召開日期、一日超過百家，這個是否也要放寬。

顧立雄指出，同一天超過百家的狀況，還在了解中，也會提出因應。

沈發惠進一步指出，股東會開會要戴口罩才能參加、報到時體溫超過37.5度時要禁止進入股東會現場，無法參與股東會是否造成股東權益損失或程序有瑕疵，造成股東會無效？

顧立雄指出，這也是在研議範圍內，防疫期間會有這個問題，像今天立法院質詢，體溫超過就不能進來質詢影響權益，已在進行當中。

據證交法第36條的規定，股票已在證券交易所上市或於證券商營業處所買賣之公司股東常會，應於每會計年度終了後六個月內召開；不適用公司法第一百七十條第二項但書規定。

相關罰則在證交法第187條，第三十六條第七項有下列情事之一者，處新臺幣24萬元以上480萬元以下罰鍰，並得命其限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。

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