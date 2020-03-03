KPMG遠距工作系統將上線

新冠肺炎疫情持續擴大，四大會計師事務所紛紛要求有疫情地區旅遊史員工採取居家辦公方式。KPMG安侯建業宣布首開先例，將於6日測試遠距工作系統，未來順利將正式上線。



KPMG安侯建業執行長曾國禓指出，周五（6日）將優先安排審計部門進行「Work from Home」遠距辦公演練，後續稅務及顧問部門也會測試，做為緊急時刻的備援方案，未來可應變任何突發狀況，同時也能保持為客戶服務的品質。



新冠肺炎疫情自今年1月底持續蔓延，包括勤業眾信（Deloitte）、KPMG安侯建業、資誠（PwC）、安永（EY）等，在過年期間已發布公告，針對陸企案件紛紛採取視訊查帳方式。在陸的旅遊警示解禁前，四大以員工人身安全為首要考量，不會要求員工前往大陸出差。



曾國禓表示，因應未來疫情變化，KPMG除出差外，防疫期間更全面禁止員工前往第三級警告地區如陸港澳、南韓、義大利、伊朗等洽公或旅遊。



不過，KPMG暫時不限制員工前往二級旅遊警示地區如日本、新加坡等，但曾國禓說，這些返台員工須依「防疫期間Work from Home在家工作作業辦法」在家使用遠距工作系統、居家隔離14天，不得進入事務所或到客戶處所辦公，避免辦公室成疫情溫床。



而KPMG審計員因無法親赴境外如大陸做外勤查帳，KPMG也將啟動「行動辦公室」制度，要求員工將工作文件與資料電子化，未來採遠端工作模式時，可維持各項業務順利執行。



因應疫情的變化，四大也紛紛將研討會、記者會改為線上直播方式。KPMG安侯建業指出，原訂於16日舉辦「KPMG讀書會」因應疫情，已改為直播方式。