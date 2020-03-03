我國口罩 2月仍出口千萬片

財政部關務署3日發布我國2月口罩出口統計，以一般口罩而言，2月共出口1,075萬片，相較1月的3,566萬片已大幅減少六成以上。而2月一般口罩有75.6％輸往日本，但我國在口罩管制出口下，仍有17.7％口罩透過國貿局專案輸往大陸。

官員指出，2月我國一般口罩出口主要有兩種情況，第一種是消化訂單，因當地企業已經付款給我國企業，因此台企必須按照契約規定出貨給對方，這種情況主要為日本，我國在2019年固定出口口罩到日本，每月出口量約為900萬～1千萬片。

第二種則是特殊情況，經過我國疫情指揮中心核准後輸出，像是大陸部分，有可能為台商因應工廠台幹員工需求，提前申請輸出至大陸地區專供台幹員工使用。

按照貨品分類號，口罩可分為N95口罩及一般口罩，我國進出口主要都是以一般口罩為主。

但官員指出，我國2月也有出口38萬片N95口罩，相較1月的171萬片約減少七成以上，在出口國部分，英國占30.3％、阿根廷為26.1％、德國則是22.7％，而瑞士與秘魯約一成。

在進口方面，我國2月進口的一般口罩數量為2,353萬片，相較1月下滑約五成。其中有1,354萬片來自中國大陸、約占57.5％，菲律賓為545萬片、約23.1％，剩下19.4％為其他國別總和。

而N95口罩進口，我國則呈現仰賴美、陸、韓情況，2月共進口137萬片N95口罩，其中有38萬片來自美國（27.4％）、19萬片來自大陸（13.9％），南韓則是18萬片（13.6％）。

官員指出，我國口罩日產能目前已達到700多萬片，4月初更可達到千萬片以上。而海關近兩個月陸續抓到約17萬片口罩以快遞貨物、郵遞或是旅客攜帶超量口罩，藉機出口到澳洲或中國大陸。

官員表示，如今我國管制口罩出口，僅限專案核准輸出，因此17萬片口罩統統裁處沒入，海關將會把口罩發回給疾管署中央疫情指揮中心調度。