勞退收益翻倍 就靠這招　

新制勞退基金由勞動部勞動基金運用局負責投資運用，運用收益則由勞保局辦理分配至勞退新制個人專戶，108年度新制勞退基金收益數及收益率雙雙創下基金運用局成立以來新高，收益數達2670億717萬餘元、11.45％，勞保局已於109年3月3日將收益分配金額於勞工退休金個人專戶。若加上個人自提的6％，能享受到較多的收益數分配。

（ 中時 林良齊）

108年新制勞退收益 今分配至個人專戶

新制勞退基金由勞動部勞動基金運用局負責投資運用，運用收益則由勞保局辦理分配至勞退新制個人專戶，去（108）年度新制勞退基金運用收益計2,670億餘元，收益率為11.45％，勞保局已於今（3）日將收益分配金額揭示於勞工退休金個人專戶，可利用多元管道查詢。

勞保局說，108年度參與新制勞退基金收益分配的退休金個人專戶約1,180萬戶，由於個別勞工退休金繳納的日期、金額均不相同，其參與基金運用獲得收益的貢獻度也隨之有所差異，因此每位勞工朋友實際分配到的收益並不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

據勞保局統計，此次分配金額超過1萬元者，約641萬戶（占54.4％），其中超過2萬元者，約450萬戶（占38.2％）、介於2萬至5萬元者，約311萬戶（占26.3％）、超過5萬元者，約140萬戶（占11.8％）。 勞保局表示，查詢收益分配金額管道相當多元，自3月3日起可使用自然人憑證上勞保局網站（www.bli.gov.tw）查詢，或以智慧型手機、平板電腦下載「勞保局行動服務APP」查詢（須先完成裝置認證）；亦可親持身分證明文件到勞保局或各地辦事處臨櫃查詢。

此外，因收益分配資料傳輸至實體ATM需作業時間，故自3月4日起，勞工朋友始可利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行的勞動保障卡至發卡銀行ATM或以郵政金融卡（須先簽署勞保局資料查詢服務同意書）到郵局ATM查詢。

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