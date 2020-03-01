狡猾的病毒時陰時陽 鑽石公主號返台1人確診

新冠肺炎案例「時陰時陽」，讓醫界捉摸不定。中央流行疫情指揮中心1日宣布，台灣出現第40例新冠肺炎確診個案，為北部70歲女性，在鑽石公主號上受到感染，經日本醫院診療並採檢陰性後返台，回台灣後驗到第3次才陽性確診。

另外，指揮中心也宣布，因伊朗病例數與死亡病例快速增加，是中國大陸以外病例數最多的國家，並出現社區傳播，即日起提升伊朗旅遊警示至第三級：「警告，民眾非必要勿前往」，並自3月2日零時起，14天內有伊朗旅遊史者（不含轉機），入境台灣後需居家檢疫14天。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，案40於1月20日參加鑽石公主號旅遊，2月4日抵達日本（橫濱）後留置船上，2月15日確診新冠肺炎陽性，當時無呼吸道症狀，並安排住院隔離。2月25日經2次採檢陰性後，於26日返台。

案40返台後經過3次採檢，3月1日確診為陽性。陳時中強調，案40搭機返台時全程佩戴口罩，且飛機上前後兩排座位都沒有安排其他旅客，有專人協助完成入境檢疫，並由救護車直接送往醫院隔離。與案40同行的丈夫，日方檢驗為陰性，仍留在日本飯店隔離中。

為什麼案40經日本診療和2採陰後，回台仍確診？能否相信日本檢測結果？專家諮詢小組召集人張上淳表示，採檢部位不同，以及疾病後期身體病毒量越來越少等因素，導致採檢時陰時陽。陳時中宣布，未來將採更嚴格標準，3採陰後才能解除隔離。

另外，北部某醫院出現案34至案38的院內感染情況，陳時中表示，每個醫院都要落實「分艙分流」，不會讓醫院垮掉，照顧和被照顧的單位越小越好，例如過去是15個人分3班照顧15個人，現在改為5個人照顧5個人，縮小影響層面。

除了案40是在鑽石公主號上染病，案33則是有大阪旅遊史，外界好奇會不會提高日本旅遊警示？陳時中出示過去一個月統計圖表指出，統計圖表尾巴翹越快越高的會升級，表示出現內部無法控制的情形。

陳時中強調，日本是很平穩的線，拉很長，依據人口數比例來看，跟台灣現況差不多，沒有特殊變化，持續觀察中。未來會加強邊境管制，醫生要特別加強日本返國者檢測，團客則是要加重領隊責任，確保旅客做好自主健康管理。