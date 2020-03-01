4月電價 連四凍機會大

經濟部即將在3月中召開電價審議委員會，電價已連續三次未調整，但國際原油跌至每桶50多美元，近期又遇上新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，知情官員透露，4月起新電價維持「連四凍」可能性很大，有不調漲空間。不過目前電價平穩基金僅剩22.5億元，若下半年電價面臨調漲壓力，將無銀彈可平抑電價。

對於電價可能「連四凍」，工商團體幾乎「鬆一口氣」，更指現在漲電價會讓全民困擾，希望政府要傾聽民間聲音，甚至呼籲連今年基本工資都不要調漲。

全國商業總會理事長賴正鎰表示，電價調整將會影響物價，現在台灣遇上疫情，觀光等相關產業損失慘重，若是現在漲電價是「雪上加霜」，期望政府因應民間需求，暫時不要調整電價。

經濟部將於3月中召開「電價費率審議委員會」，敲定今年4月起的新電價。據了解，由於中美貿易戰於去年趨緩，國際油價一度漲至每桶68美元，帶動能源成本攀高。惟近來因新冠肺炎影響，能源價格持續下跌，截至2月下旬，西德州、北海布蘭特及杜拜原油，每桶已跌至50至60美元之間，讓電價上漲壓力減小。

知情人士透露，由於調整電價會連帶影響物價，目前疫情蔓延，任何事都要以防疫為最優先，且近期國內產業與台商回報經濟情勢受疫情影響嚴峻，此時不宜再調高電價，加重國人負擔。

值得注意的是，2019年台電全年稅前虧損147億元，經濟部決議提撥412億元電價穩定基金挹注台電，讓稅前盈餘達265億元，較2018年盈餘減少35億元，台電累計虧損也降為758億元。

經濟部2018～2019年連三次以電價穩定基金彌補台電虧損，2020年初電價平穩基金已見底，僅剩22.5億元，近期國際能源價格下跌，但若未來全球景氣回升，帶動產業復甦，能源需求大增，電價將有上漲壓力，屆時已無銀彈可平抑電價，最終恐仍會反映在民生用電上。