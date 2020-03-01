清明連假 國道免費時間看過來

高速公路局今天公布清明節4天連續假期國道疏導措施，免收費部分有兩種不同時間，前3天是每天凌晨0時至5時，最後一天收假日是凌晨0時至上午10時。

今年清明節連假為4月2日至5日共4天，根據高公局公布的國道疏導措施，費率部分和其他連假一樣，都是採75折單一費率，但無每天20公里優惠里程。

暫停收費部分，4月2日至4日為每天凌晨0時至5時，4月5日為凌晨0時至上午10時。

高公局為鼓勵民眾提前掃墓、分散車流，疏導措施包括清明節連假前2週的週休日（3月21日至22日、3月28日至29日），國道收費採單一費率再7折。

高公局也將實施入口高乘載管制，時間及路段分別如下：

一、3月22日及29日，下午2時至晚上9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道的北向入口匝道。

二、4月2日上午7時至中午12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山的各交流道南向入口匝道。

三、4月2日至3日，每天上午7時至中午12時，國5南港系統、石碇及坪林交流道的南向入口匝道。

四、4月4日至5日，每天下午2時至晚上9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道。國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

高公局也將實施入口匝道封閉，4月2日至3日，全天封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口；4月4日，全天封閉國1虎尾北向入口及埔鹽系統北向入口、國3名間雙向入口、中興系統及西濱北向入口。另3月21日至22日、3月28日至29日、4月2日至5日，每天都會增加開放路肩。（中央社）

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