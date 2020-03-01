新冠病毒超狡猾 「3採陰」才能出院

台灣出現新冠肺炎第40例確診個案，患者為北部70歲女性，在鑽石公主號郵輪上確診，經日本醫院診療後為陰性，但是返台後又驗出陽性。中央流行疫情指揮中心陳時中表示，未來「3採陰」後才能出院。

案40於今年1月20日自日本參加鑽石公主號旅遊，2月4日抵達日本後持續留置船上，15日檢驗陽性（當時無呼吸道症狀），隔日安排住院隔離。25日經2次採檢陰性，於26日搭機返台。在台灣經過3次採檢後，於3月1日確診為新冠肺炎陽性。

與案40同遊之丈夫，2月7日曾經日方檢驗為陰性，目前仍在日本飯店進行隔離中。

陳時中表示，案40當時經日方治療痊癒，而且2次採檢都是陰性（2採陰），2月26日才以特別安排回台，做好防護措施，全程戴口罩，飛機上座位前後2排都沒有安排其他旅客，回台也有專人協助檢疫，並由救護車帶到醫院隔離採檢。

外界很好奇，案40是經過日本治療並檢測為陰性，才搭機返國，為什麼日本檢測為陰性，但台灣又驗出陽性？是不是台灣與日本檢測標準不同？

專家諮詢小組召集人張上淳表示，依據國外報告，有些病人採檢會時陰時陽，包含採檢方式、病毒量都可能影響，因此案40經過多次採檢才確診。

張上淳指出，會造成時陰時陽的可能性，包含採檢的部位不同，可能採的比較廣泛一點或範圍小一點，影響到採檢試紙有沒有黏到病毒。另一個可能，是病人在疾病後期，身體病毒量愈來愈少，就可能時陰時陽。

他強調，這類型時陰時陽的個案，病毒量都非常低。案40回台後的第1次採檢也是陰性，但抱持警覺，第2次採檢在陰跟陽之間，再採第3次而確診，看起來病毒量也很低。

目前台灣與國際上相同，是2採陰後就可以解除隔離，張上淳表示，會採取更嚴格的措施，3採陰後才能解除隔離。

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