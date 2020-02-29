北捷紅外線熱顯像儀就位 逾37.5度協助就醫

台北捷運今天說，即日起於台北車站板南線2號詢問處旁入口閘門，試辦紅外線熱顯像儀偵測旅客體溫，如果超過攝氏37.5度，將用耳溫槍複檢，超過38度就拒載並助就醫。

經耳溫槍複檢，如果體溫介於37.5度到38度間，雖仍可搭捷運，但會建議儘速就醫。

台北大眾捷運股份有限公司表示，後續將依交通部軌道運輸業統一做法，研議必要時於運量較大等車站採購增設紅外線熱顯像儀。

北捷增設的紅外線熱顯像儀，是將原偵測設備溫度的紅外線熱顯像儀，改裝成可即時偵測多名進站旅客體溫，偵測區塊中顯示最高溫度，如果超過37.5度，螢幕將以不同顏色顯示。

此外，新北市長侯友宜稍早前往新北產業園區視察捷運環狀線車站防疫作業，北捷環運處副處長林榮輝、運務中心段長江鋐偉說明北捷消毒車廂作業流程，每8小時利用班車到站後，回程發車前100秒，立即擦拭與消毒車廂並記錄，確保每節車廂都有消毒。

江鋐偉說，每2周更換車廂2個空氣過濾迴風口濾心，讓車廂空調是安全舒適無菌狀態。

至於環狀線3月1日起收費，新北市政府捷運工程局及新北大眾捷運股份有限公司說，環狀線電聯車與淡海輕軌以稀釋漂白水消毒立柱、拉把、座位處、廁所馬桶坐墊、自動售票機觸控螢幕、電扶梯與扶手欄杆等，提升消毒頻率到4小時消毒1次。

（中央社）