防疫超前部署 科技部研發線上上班系統

因應新冠肺炎疫情，中央疫情指揮中心已經一級開設，各部會都要拚「超前部署」，因應未來可能出現政府單位停班情況，科技部政務次長謝達斌指出，科技部已做好線上系統，將推動遠距工作，一旦公務員在家隔離也可線上處理公文。

二二八連假後，科技部將立刻研商三大防疫工作，第一是繼續落實疫情控制，第二是推動遠距工作，第三是社會經濟因應處理。

謝達斌表示，在中小學停課後，未來可能出現政府單位停班情況，科技部在短時間內已做出線上系統，讓被隔離在家的公務員可以遠距處理公務，系統可馬上啟用。

年底前，科研計畫的審查會議有成千上萬件計畫案，將視疫情發展，把面對面的會議改成不需要面對面的會議，如審查委員可以在線上審查，這部分就要能執行多人會議和影像處理，及涉及資料加密等。

此外，科技部也要協助研議學生在家學習的方法，以參謀單位的角度給予教育部技術支援。

他表示，後續如推動重要物資調配等，不同階段所需物資不同，緊急情況下要串起供應鏈，不是只有做口罩、供應酒精，還有精密機械等，要用最科學的方式，很快盤點。

謝達斌說，科技部和工研院針對五大面向抗原產製、抗體產製、小分子藥物篩選、動物模型和疫苗、法律和社會經濟影響，成立群組進行研究，其中，中研院和國衛院的團隊各自努力，兩邊都在新冠肺炎用藥瑞德西韋上有重要突破，中研院長廖俊智交代研究團隊「科研不怕重疊，只怕沒在短時間內找出來」。

至於台灣的疫區小，不一定有足夠的檢體可以拿來做新冠肺炎研究，科技部積極推動國際合作，例如美國、加拿大等，可以交換防疫情資。

此外在社會經濟因應處理方面，如確診案例資訊公告、創傷症候群、醫療倫理、檢測與藥物智慧財產權等，都是科技部研議的重點。