居家隔離、檢疫不要怕 一表教勞工如何因應

新冠肺炎疫情讓全台民眾人心惶惶，中央流行疫情指揮中心緊盯，在疫情每天都有更新進度的情況下，勞工很可能出國前不須檢疫、但回來就要檢疫，或是身邊周遭有人確診後，馬上會面臨居家隔離14天。勞動部提醒，雖然勞工因為個人因素遭居家隔離，但雇主還是要正常給付勞工非工作日的薪資。

衛生機關要求須進行居家隔離、居家檢疫

受僱勞工如果因為企業的公務行程，前往中港澳、韓國、義大利等地，返台後如果被衛生主管機關認定應接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫時，無法外出工作的期間，可以依照防疫條例第三條第三項，向公司請防疫隔離假，而且雇主不可以要求勞工以其他假別充抵。

勞工在防疫隔離假的期間，雇主也不得視為曠職，不得扣罰全勤獎金、解僱或為降調、減薪等其他不利之處分。但由於勞工是公務行程而有防疫隔離的需求，所以雇主在這段期間內必須正常給薪。

受僱勞工是因為私人行程，前往中港澳、韓國、義大利等地，返台後需進行14天的隔離時，因隔離事由不可歸責於雇主，因此未強制雇主應給付員工請假期間之薪資。

但要特別注意的是，隔離檢疫期間遇到例假、休息日及國定假日時，勞動部官員表示，勞工在這些「非工作日」原本就無出勤義務，不在防疫隔離假的涵蓋範圍，所以雇主需要照付這些假日薪資。

舉例來說，一名周休二日的勞工，遇到需居家檢疫14天時，雇主無需給付10個工作天的薪資，但仍須負擔2個例假日與2個休息日的薪水。等於一名勞工在檢疫14天期間，會拿到10天的防疫補償、再加上4天的工資。

另外，如果企業自身提高標準，只要是有出國的員工都必須要進行14天的隔離時，勞動部表示，如果勞工沒有收到通知書，因為隔離行為是雇主的要求，「不是勞工不上班、也不是他們不能上班」，所以這段隔離期間雇主必須給予公假、而且正常給薪。

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