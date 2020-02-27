國內2月景氣 國發會估不樂觀

國發會27日發布元月景氣報告指出，1月雖亮出連續第3個月代表穩定的綠燈，但由於新冠肺炎疫情持續蔓延，衝擊全球生產轉而影響台灣接單，加以恐慌打擊消費信心，預期2月景氣燈號不太樂觀。

國發會這項綜合生產、出口、股價等9項指標的景氣燈號，於1月分數雖降至25分，仍落在綠燈區，為連續第3個月綠燈，這是因為1月各項數據還沒反映這一波疫情。

經濟發展處長吳明蕙表示，1月一些意向調查如營業氣候測驗點、外銷訂單動向指數多未反映疫情影響，到2月將全面反映，生產、物流、出口及消費、投資都將受影響，她說：「2月的影響，將會非常明顯。」

吳明蕙表示，依世衛組織（WHO）統計，2003年SARS全球確診病例只有8,096人，如今新冠肺炎全球確診病例已達8.2萬人，其衝擊比17年前多很多。隨著全球疫情延燒，大陸封城，人員移動受限制，使得生產供應鏈中斷，做為供應鏈重要一環的台灣，勢必受到影響。

這一波疫情如何影響台灣經濟？吳明蕙從兩方面分析，首先，台灣出口總額有87％是半成品、零組件等中間財，是全球供應鏈所衍生的需求，當大陸生產中斷，台灣生產、出口就會受到很大的影響，如若全球景氣再降溫，影響就更大了。

其次，受疫情影響，近月觀光客減少，明顯影響了百貨公司、台北101等著名觀光景點的商機，除外來旅客減少，愈來愈多國人也因恐慌而減少外食、旅遊等活動，這將衝擊台灣的商業景氣。

吳明蕙表示，隨著疫情升溫，不論外貿或內需都將受衝擊，預期2月景氣燈號不樂觀。所謂不樂觀是指又要重返「黃藍燈」嗎？她指出：「1月綠燈的綜合判斷分數僅25分，再減3分就會降至黃藍燈，情況真的不樂觀。」

她也指出，在不樂觀的發展中還是有些正面的消息，例如由於台灣疫情控制的比韓國、大陸好，可望受惠於面板等產品的轉單效應，而這一波疫情也反映生產基地過度集中大陸的風險，未來可望有更多台商回台投資。