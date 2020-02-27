義大利旅遊警告 列最高等級

衛福部長陳時中27日宣布，即日起提升義大利旅遊疫情建議至「第三級警告」，28日起有入境義大利者，返台需14天居家檢疫。外交部隨即跟進，將其旅遊警示燈號升為「紅色」，呼籲國人儘速離開義大利。

中央疫情指揮中心昨天說，新冠肺炎確診人數維持32例，但第32例外籍看護，在2月16～24日期間足跡，呼籲民眾有到過龍山寺、板橋火車站、台鐵樹林站，捷運竹圍站、景安站、大坪林站、台北車站等地民眾，應自主健康管理14天。

指揮中心並表示，義大利近期新冠肺炎病例數及死亡病例快速增加，因此提高旅遊疫情建議為第三級警告，並自28日零時起，14天內有義大利旅遊史者，有入境義國、但不含轉機者，返台入境後需進行14天居家檢疫。

疾管署副署長莊人祥說，國人去歐洲申根行程即使只有一站在義大利，只要有入境，返台就必須在聲明書填上旅遊史，且須居家檢疫14天，若填報不實最高可開罰15萬罰鍰。

另外界關切的大甲媽遶境確定延期，白沙屯媽祖進香亦暫緩，陳時中說，感謝宗教領袖展現智慧。蘇揆則說，「讓大家鬆一口氣」，沒有針對誰，就是防疫優先。

此外，對於疫情衝擊產業，交通部昨也宣布，五大紓困方案總計32億元全數完成公告，即日起受理業者申請，其中特別針對「旅行業接待大陸旅行團提前離境等補助、旅行業停止出入團之補助、入境旅行社紓困」三項共12億元，將優先協助業者辦理。

觀光局長周永暉25日與旅行公會全聯會理事長蕭博仁等旅遊公會共商紓困議題，決定要加速五項方案行政作業，包含陸客團提前離境或是取消陸客入境，將補助每團最高8萬元；義大利、越南等國，因當地防疫禁令臨時卡關、無法順利出團者，每團補助5萬元，每家旅行社最多可申請50團、共250萬元。

另對旅行社取消入境觀光團，如修學團、郵輪岸上行程等，觀光局補助每一綜合旅行社最多350萬元，每一甲種旅行社最多250萬元。