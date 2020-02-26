疫情擴散 中華信評點名受衝擊五大產業

中華信評今天表示，受到武漢肺炎疫情衝擊影響較大的產業，包括在中國有較大產能的製造業、智慧型手機、汽車、航空、貨櫃航運業等，但大部分資訊科技裝置業因上半年為淡季，衝擊較有限。

中華信評今天表示，台灣各主要企業受到武漢肺炎影響風險程度，因產業不同而有所差異，其中較受影響有5大類別。

中華信評指出，首先是在中國擁有較大產能的台灣製造業，因可能須延長政府強制實施的停工期，以致台商企業在恢復工廠的營運作業後，將面臨缺工與後勤支援的困境。

再者，中國消費者支出將急劇降低，短期可能也會抑制智慧型手機、汽車等非必需品的需求；另外，民眾減少觀光活動，航空業可能會因航空客運量的大幅減少而受創。

中華信評認為，貨櫃航運業可能因為在中國對外出口中斷，面臨需求轉弱的情況；不過，近期燃油成本大幅下降，或許可以部分抵銷需求轉弱對業者營運活動造成的衝擊。

反觀對大部分資訊科技裝置業而言，中華信評指出，由於上半年是生產週期的淡季，因此應可減緩短期內因設備利用率偏低所帶來的影響。

中華信評認為，中國政府也可能會積極協助包括科技業在內的各個重點產業維持正常運作，將肺炎疫情對經濟影響降至最低，且會有愈來愈多的科技公司採取分散策略，移轉部分生產至亞洲其他國家，以降低將中國作為生產中心的依賴度。

另方面，標普全球評級將台灣2020年的GDP成長率預測值下修至1.9%，同時認為2021年時經濟活動帶來的貢獻將可彌補在疫情高峰期間流失的產出量，因此，也將台灣2021年的GDP成長率預估值向上調高至2.6%。

中華信評指出，目前為止，尚未採取任何評等行動，因為中華信評認為，在基本情境假設下，受評企業本身充足的現金流量與槓桿緩衝空間，應可因應短期性的營收與現金流量下滑造成的影響。

不過，當前疫情尚處早期階段，且整體局勢仍在快速變動中，因此，中華信評表示，可能還會隨著疫情的演變調整基本情境假設。（中央社）

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