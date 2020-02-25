創紀錄！波蘭旅客近3950片口罩出境遭攔下

財政部關務署台北關指出，2月23日有2位波蘭籍旅客從美國到台灣轉機、要飛去中國大陸，但他們不只後背包塞滿口罩，就連行李箱也有上千片，立刻被海關攔下，合計這2位旅客共攜帶了3,946片口罩。

除了自用額度2人500片外，其餘3,446片口罩全數沒入，該案也刷新我國史上最大宗的口罩闖關案例。官員表示，這2名波蘭籍身上的口罩為美國品牌口罩且標示全為外文，並非台灣產製的口罩。

依照我國規定，轉機旅客可以攜帶口罩，但超量部分必須要先存關，等出境時就可以一起帶出，否則也是比照我國罩禁令規範，超過自用額度部分全數沒入。

我國在2月13日另有一名台商攜帶2,209片口罩出境，打算夾帶口罩、飛去上海，所幸遭海關攔下，扣除掉自用的250片額度後，剩下的1,959片也是遭全數沒入。

官員表示，我國海關最近夾帶口罩闖關的多為漁船、貨櫃，旅客超帶口罩情況已大幅減少，自今年1月29日至2月23日，海關已查扣164,024片口罩，其中有137,769片為郵包方式欲強渡關山出口，但逃不過X光機的掃瞄，被海關全數攔截、沒入。

關務署提醒，如果是旅客攜帶超過250片口罩出境且未申報，我國海關將依照海關緝私條例裁罰，除沒入口罩外，也會裁處貨價3倍以下金額做為罰鍰。

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