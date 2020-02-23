李辦：李登輝感染肺炎 穩定緩慢恢復中

前總統李登輝8日因喝牛奶嗆到，送到台北榮總，至今尚未出院，這段期間各種傳言不斷。李登輝辦公室主任王燕軍今天說，李登輝感染肺炎，正在醫療，目前穩定、緩慢地恢復中。

李登輝8日因為喝牛奶嗆到，咳不停，為防止吸入性肺炎，前往台北榮總檢查，並持續留院觀察，這段期間，病情惡化等各種傳言甚囂塵上。

王燕軍下午在榮總外面召開記者會，說明李登輝病情。他說，李登輝入院後的第二天，醫生發現有感染肺炎，那時候屬於肺浸潤的狀態，但後面轉換成比較嚴重一點的肺炎，現在是以肺炎的模式進行醫療。

他說，李登輝的意識清楚，但畢竟已經98歲，年紀非常大；嗆到後引發肺炎，一般正常人可能體能都不是很好，謝謝大家關心；至於肺部積水則已經在控制中。

媒體關注總統蔡英文是否前往探視李登輝。王燕軍說，關心李登輝的朋友與長官非常多，「我們也常常保持必要的資訊上的流通」，李登輝的家人則是每天都會來。

李登輝身體狀況預計何時好轉，王燕軍說，很難講，老人家身體體態本來就比較虛弱，再加上肺炎，之前李登輝的痼疾也要兼顧，這種情形下，無法在第一時間跟大家報告何時可以康復、何時可以出院。

他說，李登輝肺炎無法很積極治療是因為李登輝本來就有心臟病，如果用強效的抗生素，怕影響心臟功能，現階段只能用一些比較弱的抗生素治療。

王燕軍指出，還是要整體評估李登輝的健康狀態，因為年紀關係，「目前正在穩定、緩慢地恢復中。」

媒體關注，李登輝近期是否有特別討論到什麼；王燕軍說，暫時先不回答這個問題，因為全國都還在防疫中，過年期間李登輝知道這件事，所以，今天他特別出來跟大家說明，就是不希望因為李登輝的住院，造成醫院防疫與媒體工作上的負擔，謝謝大家關心，李登輝有任何病情上的狀況，他會第一時間向大家報告。

另外，王燕軍也提到，這兩年李登輝體態相對虛弱，但現在還是可以比較簡單、明確地表達與溝通。（中央社）

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