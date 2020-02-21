助產業抗疫！紓困條例八版本 逕付二讀

新冠肺炎持續延燒，為加快產業紓困腳步，第十屆立法院21日開議，將行政院所提600億紓困振興特別條例草案和立委版本共八案均逕付二讀，24日將由立法院長游錫召集朝野協商，最快25日就可三讀過關。

行政院長蘇貞昌昨赴立法院施政報告，他特別聚焦在政府防疫作為，不僅自1月31日起全國口罩統一徵用及分配，二天內讓實名制口罩上路，健保卡可主動勾稽就醫者出國史等。蘇貞昌也要求行政團隊，提出的紓困振興方案不只要雨露均霑，還要立竿見影，中長期還能幫忙產業提升體質。

據了解，紓困特別條例除了政院版外，另有國民黨黨團版、民眾黨團版，還有藍綠立委自提版本，包含立委曾銘宗、何欣純、蘇巧慧、林奕華、黃國書，各版本在預算額度、施行期間、防疫照顧假的津貼、罰則等各有差異，將會是朝野協商時的焦點。立院同時也通過朝野黨團共同聲明，強烈表達支持政府持續爭取參與世界衛生組織（WHO）。

對於鄰國如日本、韓國疫情快速升溫，台灣是否要再提升其旅遊疫情建議，甚至考慮限縮航線、航點？衛福部長陳時中備詢時回答，目前日本發生多起社區群聚感染，韓國則出現嚴重的醫院院內感染，若國人前往旅遊，政府必須敬告國人這些地方相當危險。陳時中直言，相信很快就會提升日本及韓國的旅遊疫情建議到「第二級警示」等級，勢在必行，但目前不考慮限縮航線、航點。外交部長吳釗燮受訪時回應，外交部全力配合中央疫情指揮中心決定，若定案，將向日韓說明，不擔心日方不滿。

對於防疫照顧假的給薪問題，蘇貞昌說，防疫照顧假「名稱是新的、但有法源根據（災防法）」，就政府立場來說，要兼顧方方面面，疫情讓勞工受到衝擊，雇主不能拒絕勞工請防疫照顧假，但雇主也同樣受衝擊，如果政府還命令雇主給薪，會造成其負擔，因此政府將斟酌情況，盡量達到勞資雙方的照顧。