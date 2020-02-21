兒童口罩購買年齡放寬至13歲 明天上路

健保署今（21）日晚間表示，口罩實名制政策上路以來，鑑於有的家長擔心家中的小六學童已滿12歲只能買成人型口罩，卻是一罩難求，經向衛福部反映，部長陳時中指示，將購買兒童口罩的年齡放寬到13歲（民國96年1月1日（含）後出生者），並自明（22）日起實施。

健保署表示，鑑於防疫口罩供應不足的過渡時期，健保署運用健保資訊網路及健保卡，於2月6日採用實名登錄的方式在健保署特約藥局開賣口罩，每人七天可買兩2片口罩。

健保署說，由於開學在即，政府決定自2月20日起放寬兒童可以七天買4片口罩。不過，由於有部分小六生已經年滿12歲，本來依規定必須改買成人口罩，而且一周只能買兩2片，因而引起爭議。最後拍板國小學童購買兒童口罩將放寬至13歲以下，並自本月22日起實施。

此外，健保署說，鑑於日本及韓國當地感染武漢肺炎確診個案不斷增加，健保署勾稽移民署資料的範圍持續更新，從第一波武漢及湖北，到第二波納入小三通和中港澳，第三波納入新加坡和泰國，從即日起提示名單也納入日、韓。出入境日期從元月8日起至2月20日，其中日本出入境資料計有119萬餘人次，韓國則有28萬餘人次，上述資料已於2月21日下午17時50分全數匯入雲端資料庫。

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