國內最頭痛個案！第24例驗出早期新冠病毒

國內第24例確診個案感染源仍在追查中，醫師坦言，這是國內目前最令人頭痛的個案，尤其擔心在住院期間被感染。知情人士透露，該個案體內病毒屬早期新冠肺炎病毒，可能感染已久。

中央流行疫情指揮中心日前宣布北部一名60多歲婦人確診新冠肺炎，2年內無出國史、發病29天才確診，是國內第24例確診個案；該婦人1月6日曾與自中國杭州返台的女兒同學接觸碰面，但因接觸時間與發病時間間隔過長，研判可能性較低。

一名參與檢驗的醫事機構人員向中央社記者透露，武漢肺炎延燒以來，國際間都會將新冠肺炎病毒基因序列上傳全球資料庫，根據分析，第24例個案體內病毒屬於相當早期的新冠肺炎病毒，和後面日本、韓國感染的新冠肺炎病毒不太一樣，從病毒學角度來看，代表該病毒已在患者體內存在很久。

中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬接受中央社記者訪問時坦言，第24例確診個案的感染源成謎，不僅住院前看了4次門診，住院後又歷經一般病房、加護病房，中間到底接觸過誰都還在調查，也擔心是住院時被其他人感染，「是目前最令人頭痛的個案」。

值得注意的是，該名個案的外孫女今天也確診，但綜觀過去兩人接觸史，僅2月12日到醫院探病時接觸過短短5分鐘。

黃高彬認為，探病5分鐘就被感染是有可能的，因個案症狀嚴重、身體虛弱，講話聲音可能很小，外孫女可能得靠很近才能對話，比醫護人員和病人間的距離更近，確實可能因此被感染。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，隨疫情發展，旅遊史已不能作為風險判斷唯一標準，因此指揮中心不僅擴大採檢條件，也回溯針對找不出原因的肺炎個案進行採檢，才因此發現第24例。

外界擔心第24例個案恐成為台灣防疫破口，但施信如說，擴大採檢、多做一點事，自然就會多發現一點病例，但找出個案後有助及早掌握狀況，避免相關接觸者造成進一步感染。

（中央社）