染疫產業 經部祭200億紓困振興

由於台商大陸復工率最多三成，3月初電子業就可能出現斷鏈，行政院會20日將拍板「製造業紓困及輔導轉型方案」，將擴大台商回台投資方案適用對象，納入受新冠肺炎疫情衝擊企業。知情官員透露，凡在中國大陸有投資的台商，如遇復工困難、斷鏈或想轉移生產基地，都可適用。初步經濟部匡列製造業及服務業紓困及振興特別預算規模上看200億元。

據悉，製造業紓困，經濟部規劃修正歡迎台商回台投資方案適用資格，行政院會20日拍板後，將研商擴大適用對象定義。至是否納入早年到大陸經營事業，但在台灣沒有公司或生產工廠、登記於第三地者， 官員說尚待討論。

因應電子、工具機等台廠供應鏈可能出現斷鏈問題，業者評估將有第二波台商移出，官員表示，除擴大台商回台投資方案適用對象，將因疫情轉移或分散生產基地台商納入適用範圍。

製造業紓困經費規模初估不到50億元，但合計服務業紓困及振興經費166億元，經部提報紓困及振興規模上看逾200億。

經濟部表示，政府將在短期內掌握業者需求，迅速恢復產能，中長期持續輔導產業升級轉型，達成亞洲高階製造中心的目標。具體的做法有：由產業競爭力發展中心設置單一窗口，簡化原物料進口文書作業，提升通過效率，引導留用研發人員。

另因應訂單減少可能產生的無薪假等情況，短期紓困納入人才培訓，開設升級專班，提供勞工免費充電，讓閒置勞動力可接受訓練，在景氣恢復後，立即投入高價值生產。另還會給予企業市場拓銷協助。

資金紓困方面，和服務業共享100億元信用保證專款，以十倍保證祭出防疫千億保證額度，協助舊有貸款展延；針對營收減少，需支付租金及員工薪資周轉資金，提供十足保證與利息全額補貼；針對新增貸款需求，提供利息補貼。製造業利息補貼經費約9.46億元。

升級轉型方面，擴大產業創新平台計畫補助研發對象，爭取特別預算多做創新研發補助，協助其取得技術，趁機讓企業轉型升級；補助強化企業創新的「Ａ+」計畫擴大實施，爭取擴大SBIR小型企業創新研發計畫。

另行政院會20日將通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案」，施行期間自2020年1月15日起至2021年6月30日止，特別預算規模計600億元。