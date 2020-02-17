開始社區傳播？陳建仁：觀察4徵兆

昨天公布了第19、20例新冠肺炎確診病例。副總統陳建仁今凌晨在臉書PO文，解釋「社區感染與社區傳播」的差別，第19例的司機病例可算是「社區感染」。而社區傳播的特性是在社區中走動都會被感染，共有4徵兆，「其中3徵兆，在台灣都不存在！所以未進入社區傳播的狀況，ㄧ般民眾從社區得到感染的風險很低」。

陳建仁表示，第19例男性是白牌計程車司機，多數的客人是中港澳旅客，因此極可能有接觸史！因此這名司機病例可算是「社區感染」。幸好現在的檢驗能量逐步擴大，能夠回溯加驗檢體，才有機會發現兩位新確定病例。

陳建仁表示，社區傳播的特性是「在社區中走動都會被感染」。有四個徵兆：（1）確診病例無法找到傳染來源；（2）本地感染個案數已遠超過境外移入感染個案數；（3）已經出現持續性的傳播鏈；（4）有廣泛發生的群聚感染事件。

陳建仁說，目前正在檢視第一徵兆，調查第19號病例的傳染來源；至於其他三個徵兆，在台灣都不存在！所以台灣並未進入「社區傳播」的狀況，ㄧ般民眾從社區得到感染的風險很低，防疫等級不必升級。勤洗手、少到人群擁擠的公共場所、有病一定要在家休養和戴口罩！

(中時電子報 莊楚雯)