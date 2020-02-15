製造業恐斷鏈 經部：修台商回台適用資格

停靠在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪新冠肺炎確診人數持續增加，目前船上22名台籍旅客有二人確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日表示，目前正在跟日本談如何接回，最可能的方式是採用華航包機接回。

至於工業總會調查廠商意見指稱，製造業恐面臨斷鏈問題，經濟部15日晚間對此回應，將規劃修正台商回台投資方案適用資格，受新冠肺炎衝擊企業納入適用，同時協助企業至新南向國家布局，協助企業進行生產基地國際布局。

除此，中央流行疫情指揮中心宣布16日、周日開始增加全國303家衛生所可供民眾購買實名制口罩，持續維持每張健保卡七天、購買二片口罩，並實施身分證單雙數分流。衛生所配發的口罩數量與藥局相同，每日開放200個大人、50個兒童口罩，預估每日可增加售出7.57萬個口罩，便於民眾購買。

由於各級學校將在25日開學，教育部表示，已協助做好防疫準備，統籌整備學校防疫物資，包括額溫槍2.5萬支、酒精8.4萬公升及防疫備用口罩645萬片，提供各級學校、私立幼兒園、補習班、兒童課後照顧中心及部屬館所等備用。

教育部強調，口罩屬防疫備用物資，提供學校臨時性發現學生、幼兒及教職員工，於校園內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者配戴，以約每50位教職員工生發放一盒的原則計算配送數量，由專人管理造冊使用。

中央流行疫情指揮中心也說，第十例個案已在14日出院，目前共二名個案出院，其餘16名個案病況穩定，持續住院隔離。累計目前通報1,781名個案，含18名確診、1,690名排除，餘隔離檢驗中，包含46名初驗陰性、其餘待檢驗。

至於第一批包機回台的台商，醫福會執行長王必勝指出，這些台商預計18日就會解除隔離。