疫情衝擊工總呼救 經部提三方向助製造業

對工業總會今天對新冠肺炎疫情向政府提出資金紓困等四大訴求，經濟部晚間以三大方向協助回應，包括斷鏈部分會將受害廠商納入台商回流方案協助、大陸斷料則協商財政部簡化進口通關時程、紓困部分給予舊貸新貸補助等。

工總今天指大陸對肺炎疫情的封城政策，會造成製造業面臨供應鏈斷鏈、產線停擺、資金無法周轉等衝擊，要求政府給予「強化資金紓困」、「解決斷鍊斷料」、「加強勞工職訓」、「提供法律協助」四大幫助，助廠商度過難關。

工業局說，行政院匡列600億紓困預算，對製造業已有配套。在產業斷鏈部分，已規劃修正歡迎台商回台投資方案適用資格，將受肺炎衝擊企業納入適用。另也會有協助產業進行彈性製造、遠距生產、技術升級等振興措施，並透過鼓勵研發及人才培訓。

紓困措施部分，日前已向行政院提報減免企業舊貸利息、補貼企業營運資金貸款利息，並提供信用保證。

在提升進口通關效率上，為避免供應鏈斷鏈，針對有急切原料進口需求業者，經濟部已將簡化相關進口文書作業協請財政部縮短通關時程，替業者爭取更多時間儘速恢復產能。

經濟部表示，對於防疫、紓困、產業振興所需經費，1年內短期措施會以該部既有預算及匡列特別預算執行，期程超過1年者，則於前瞻基礎建設來協助業者投入升級轉型，讓台灣遭受的衝擊能降至最低。

（中時 王玉樹）