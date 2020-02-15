口罩機台首批交機 下周日產能上看500萬片

為增加口罩產能，經濟部耗資新台幣2億元購買機台，首批9部機已在今天交機。經濟部說，待機組調校後，日產能將增加90萬片，第2批15部機台將在20日交貨，60部機組將全數於3月初前全數交機。

經濟部說明，每一台新機器，每天可以增加10萬片口罩產能，今天新增的9條生產線可產生90萬片的產能，若加上目前穩定的日產能420萬片，下週產能上看500萬片。

受2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）疫情影響，口罩一夕之間一罩難求，政府除祭出實名購買政策，也宣布口罩徵用時間延長至4月底。同時，為了增加口罩產能，經濟部耗資2億元購置60部機台。

經濟部工業局表示，首批9部機台已在今天交機，機台初期需時間調校，隨後正式併入生產行列，預計在交機後一週，一條產線日產能將達10萬片，屆時日產能將增加90萬片。

工業局說，第2批有15台預定在20日交貨，後續將視設備商生產狀況、口罩業者需求陸續交機，60部機台在3月前全數交機，總計可提升日產能600萬片，預估口罩日產能在3月初就可衝上千萬片。

另外，經濟部已全數徵用具有醫療器材許可證的口罩廠商，徵用家數達66家，包含37家中小型口罩業者。

經濟部說明，實地訪察37家廠，扣除掉改做面膜、護膝套、手術巾等耗材，或是非醫用口罩的廠商外，實際生產口罩的業者共14家，經濟部估算每天產能約為30萬片，只要是合格口罩，政府將全數徵用。

為確保口罩供應以內需為先，經濟部延長口罩停止出口措施直到4月底，經濟部說，會視疫情發展持續檢討，若疫情趨緩，口罩需求將回到正常供需，再視情況調整。

世界衛生組織（WHO）於2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

（中央社）