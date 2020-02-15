第10案例已出院 確診人數維持18例

中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，昨(14)日國內新增29例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,781名個案，含18名確診、1,690名排除，餘隔離檢驗中(46名初驗陰性、其餘待檢驗)。第10例個案已於昨日出院；目前共2名個案出院，其餘16名個案病況穩定，持續住院隔離。

指揮中心指出，確診個案接觸者尚有355人持續居家隔離，其中20人有症狀已通報(15人陰性已排除、5人檢驗中)。另2月3日自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，其他246人於集中檢疫場所密切健康監測。

（中時 李柏澔）

流傳3名醫師遭感染 指揮中心：媒體錯誤報導

有關媒體報導「國內3名基層診所醫師因接觸新冠肺炎確診病例遭居家隔離，台灣首度出現社區型基層診所第一線醫師淪陷，也讓防疫工作更添險峻。」中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這消息屬於媒體報導錯誤。

陳時中指出，3名醫師是因為接觸到確診個案而配合政府防疫措施進行接觸者居家隔離，並非遭到感染肺炎隔離案例，指揮中心強調，媒體報導內容應小心求證及確實，以避免造成民眾恐慌。

指揮中心強調，傳播媒體若發表錯誤不實之報導，將嚴重影響整體防疫利益，應立即更正，如未更正者，可依傳染病防治法第64之1條，最高處100萬元罰緩。

（中時 李柏澔）

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