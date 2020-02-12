政院紓困內需型產業 將發振興抵用券

行政院發言人Kolas Yotaka今晚表示，針對台灣各產業被新冠肺炎疫情影響，明天行政院會將通過紓困措施，其中經濟部將針對餐飲、零售、會展、商圈、夜市及傳統市場等五大內需型服務業提供融資協助，並擬發放振興抵用券，以利疫情過後活絡經濟，五大內需服務業紓困規模應不小於百億。

另針對旅行社、觀光飯店、航空、運輸、小三通等相關行業，交通部也提出短期補貼、紓困、貸款利息補貼等措施，規模約196億元。

Kolas表示，在經濟層面，經濟部提出就五大項內需服務業（餐飲、零售、會展、商圈、夜市及傳統市場）進行盤點，並詢問業者並了解實際影響及衝擊之後，將協助服務業度過難關，政府除提供融資協助外，也在疫情期間提供數位轉型、環境優化及人才培育等協助，讓受到影響店家，可以蓄積能量、提升品質。

而疫情結束後，將在資金面提供業者新增貸款能量、在市場面透過大型展銷活動來吸引消費者，並透過「振興抵用券」等相關措施刺激消費。

至於振興抵用券是用於夜市、商圈或零售百貨，她表示，過去夜市抵用券也是一種形式，經濟部所提的抵用券金額數量及形式，仍在研究規劃中，將以經濟部說明為準。

Kolas表示，交通層面上，針對旅行社、觀光飯店、航空、運輸、小三通等相關行業，因政府政策導致原本已下訂、接團、訂房取消等業務受影響，將提出短期補貼、紓困、貸款利息補貼等措施，同時也會提出中長期轉型振興計畫。而短期一年紓困及振興規模約196億元。

在農業方面，學校午餐食材媒合通路(因有機短期葉菜類採收期較短，銷售不易)、加強分散及拓展海外市場、中國船員暫無法來台的因應措施、與電商合作協助農產品網購銷售、農漁業紓困貸款、休閒農業產業優化，並調整生產結構等，規模應有50億以上。

此外，Kolas強調，相關紓困方案仍須以院會通過的為主。另行政院已定調，將訂定特別條例以因應新冠肺炎為台灣所帶來的衝擊，將加緊趕工擬定草案，通過行政院會時間未定，但期許能盡速通過行政院會後送請立法院審議。（呂雪彗、蘇秀慧／台北報導）

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