口罩實名制升級 藥局口罩何時賣查得到

口罩實名制購買上路將滿一週，健保署今天說，已在系統新增進銷存查詢功能，讓藥師可即時查詢口罩剩餘量，也鼓勵藥局輸入販賣時間，讓民眾可以查詢藥局何時開始販賣口罩。

口罩實名制購買6日上路，民眾可使用健保卡在健保特約藥局購買。不過，由於健保署並沒有規定各健保特約藥局的開賣時間，導致許多民眾到現場才發現當天口罩還沒賣或者是錯過口罩販賣時間。

對此，健保署今天透過新聞稿宣布，口罩實名制系統將再升級，健保署醫務管理組組長李純馥今天接受中央社記者訪問表示，目前健保署開發的App可以查詢到藥局開賣時間，但在欄位看不到販賣時間，因此藥師公會希望能在系統中讓民眾查詢藥局開賣的時間。

李純馥指出，已鼓勵特約藥局在系統中輸入藥局販賣口罩起迄時間及希望通知民眾事項，目前民眾已經可以在健保署開發的App查看已輸入藥局開賣口罩時間，未來也將以開放資料（open data）對外提供，讓民間開發的App可以抓開放資料，民眾在排隊前先查詢相關資訊以免撲空。

此外，李純馥也表示，近日已經開發了「防疫口罩管制系統－進銷存查詢」功能，讓藥師在出售口罩時，能同步在系統上即時查詢當日口罩剩餘量，且能查詢特定日期區間中口罩進貨、售出及當日口罩剩餘量。

根據健保署統計，從6日口罩實名制購買上路起至11日止，已售出成人口罩693萬片及兒童口罩136萬片。（中央社）

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