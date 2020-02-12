居家檢疫者 指揮中心：還有1.8萬人

對於不時傳出有民眾應該待家裡自主檢疫或隔離，卻四處趴趴走，引起民眾恐慌，中央流行疫情指揮中心今（12）日表示，目前因為居家檢疫，卻因為不遵守規定，如趴趴走等，已有9人遭開罰共62萬元；另有居家隔離者有3人被開罰26萬元，總開罰金額88萬元。截至目前尚在居家隔離者，有409人，居家檢疫者還有1.8萬人。

指揮中心強調，民眾若經衛生單位通知為個案接觸者，或是從陸、港、澳入境，都要依政府指示落實居家隔離或居家檢疫措施，違反居家隔離規定者，可罰30萬元，違反居家檢疫規定者，可罰15萬元。

對於實名制口罩即將上路滿一周，目前發現兒童口罩剩餘較多，是否調配產能或更改兒童口罩的販售方式？指揮中心說，兒童口罩要先有「一定的儲備量」，要替未來若是疫情加重的情況、以及銜接未來開學的需求等，先預作儲量的準備。至於實名制的政策，仍維持優先滿足醫療專業需求，以及警政、邊境防疫或檢疫人員為優先。

根據指揮中心今（12）日統計，國內仍維持18名確診、1,505名排除，餘隔離檢驗中（73名初驗陰性、其餘待檢驗）。除首例確診個案已解除隔離，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離。

指揮中心說，目前確診個案之接觸者尚有409人持續居家隔離，其中15人有症狀已通報（12人陰性已排除、3人檢驗中）。另2月3日晚間自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，尚有2人隔離住院中，其他244人於集中檢疫場所密切健康監測。

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