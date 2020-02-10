交部籌百億 搶救觀光業

新冠肺炎衝擊日趨擴大，交通部10日向行政院提出總額約百億元「救觀光」方案，包含先前已公布的44億旅遊業紓困措施，再納入振興方案，部長林佳龍11日將向蘇揆報告，行政院13日院會拍板對外公布。

至於交通運輸業像是遊覽車、租賃車、小三通、計程車等紓困，將另案討論中，有機會本周一併拍板。

行政院10日盤點觀光旅遊業紓困措施及振興方案，發言人Kolas Yotaka表示，因應疫情最新發展，防疫相關措施不斷更新，包括暫緩小三通、暫緩港澳人士來台等政策，因此必須重新精算紓困金額，未來兩天將持續召開會議，可望在13日行政院會拍板。另製造業、商業衝擊仍待評估，確定先針對觀光、交通運輸和餐旅業提出紓困措施及振興方案。

林佳龍農曆年前即展開產業紓困政策研商，昨日敲定將籌百億元救觀光。林佳龍強調，觀光紓困及振興補助細則，必須使中小型業者及經營團隊能受益，包含青創、微型觀光及地方創生等。據悉，蔡英文總統也特別提醒行政部門對中小型企業紓困。

交通部擬訂百億元救觀光方案，其中約45％是補助損失、協助業者融資周轉的紓困方案，另外55％為振興方案，至於經費來源，除觀光發展基金外，還得靠政院協調，或甚至是正在研議中的特別預算。

另交通部正研商交通運輸業紓困及防疫用品補助，涵蓋遊覽車、租賃車、小三通、計程車等業別及從業人員，而航空及機場業，逐漸受到衝擊，交通部也研議一併納入規劃。官員強調，交通運輸業紓困及防疫，結合前瞻計畫經費促進觀光產業轉型升級，將另爭取經費。

據交通部研擬方案，觀光業紓困有六項方案，包含旅行業接待陸客團提前離境補助措施、旅行業停止出入團補助、入境旅行社紓困，協助旅行、旅宿、觀光遊樂業融資周轉貸款及利息補貼，促進旅行業、旅宿業、觀光遊樂業發展及人才培訓，及補貼觀光旅館及旅館業必要營運負擔等。

至於觀光產業復甦及振興方案規劃有十案，包括推動智慧觀光數位轉型、鼓勵跨縣市區域合作結合觀光產業公協會、提升旅宿業品質、觀光遊樂業優質化、擴大國際行銷、提升溫泉品牌、補助地方政府提案觀光亮點活動、國內旅遊復甦計畫、國際旅客入境旅遊市場獎勵措施、疫情過後擴大國際行銷等。

至於交通部將另案研商交通運輸業紓困及防疫用品補助，知情官員說，SARS期間曾補助營業車輛汽燃費、計程車每輛500公升油券、市區與公路汽車客運業營業路線使用站、場50％房屋稅。另也針對國際線曾補貼降落費15％、為期半年；國內線補助土地使用費、降落費、房屋使用費、維護棚廠、機庫租金等費用50％。