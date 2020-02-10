配合防疫 赴陸旅遊團暫停到4月底

中國武漢肺炎疫情升溫，交通部觀光局今天表示，配合防疫措施，持續暫停旅行業組團前往中國大陸地區旅遊至4月30日，包含由中國大陸地區轉機前往其他地區旅遊。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情持續升溫，觀光局發出新聞稿宣布，觀光局配合防疫措施，並綜合衡酌疫情發展、航空減班等因素，持續暫停旅行業組團前往中國大陸地區旅遊到4月30日，包含由中國大陸地區轉機前往其他地區旅遊。

另外，旅行業組團前往香港、澳門地區旅遊持續暫停至3月31日，即日起也包含由香港、澳門地區轉機前往其他地區旅遊。

觀光局表示，旅客參團解約退費原則，依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點規定辦理，以保障國人及旅客自身安全與權益。

另外，旅行社原訂行程安排由中港澳轉機，如於行程開始前變更安排由其他地區轉機航班，仍應通知旅客並取得旅客同意後始得變更，但如果旅客不同意，而有解約情形時，其解約退費仍依前述規定處理。

由於不少消費者向觀光局反映旅遊行程因武漢肺炎受到影響，觀光局說，如果是旅遊地政府禁止台灣出發航班導致旅行業取消該國旅遊、教育部暑假延後導致需取消以及民眾必須隔離等因素，因為不可歸責雙方當事人事由，可扣除必要費用後退費。

觀光局指出，旅客參團前往其他國家地區旅遊，且非屬上述情形而有解約情形，建議雙方磋商延期或其他替代方案處理，如須解約退費依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第13點辦理，也就是按照出發前幾天取消，需賠償的比例部分辦理。（中央社）

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