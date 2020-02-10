口罩拚月底日產千萬片 實名購買料屆時解除

日前台大、三總等大型醫療機構陸續傳出「口罩荒」，不少醫護人員爆料，一天只拿到1到2片，但中央流行疫情指揮中心今日宣布，今起對醫療院所的口罩配發量將從每日85萬片倍增至170萬片，預估能滿足至少一周的醫院庫存。

衛福部長陳時中表示，經一周的努力目前我國每日醫療口罩的生產量已從320萬片提高到420萬片以上，疾管署副署長羅一鈞則補充，隨著近幾周口罩工廠的新增機台陸續上線，預計最快在2月底就能達每日1千萬片的生產目標，屆時實名制購買口罩的政策也可望解除。

陳時中說，這2天就會透過郵局配發350萬片的口罩至各地區衛生所，再由衛生所造冊發放至各醫療機構，優先補足庫存量不足3、4天的小型診所，以及庫存量低於一周的大型醫療機構，後續會依產能狀況做適時調整。

羅一鈞指出，各診所的口罩需求量是以每一位職業登記醫師可領5片做計算，僅供診所醫護、行政人員使用，至於大型醫療機構則是將醫事、清潔、實習學生、接觸病患的行政人員納入估算，每日約有120萬人次的需求。

針對需要特殊照顧的病患，如洗腎、化療、放射治療，或其他醫師評估需頻繁就醫的特殊患者，中央每日也會提供13萬片的額度供使用，當中也開放讓陪病民眾做登記領取。

另針對邊境檢疫人員、桃園機場公司、航空公司、港務公司等商業用口罩，羅一鈞指出，今起已對交通運輸部分增加至每日22萬片的醫療口罩配送，未來也會按照產能狀況做適時的調整。（中時 陳人齊）

延伸閱讀

11日起 另撥13萬片口罩給病患、陪病者

口罩電鍋乾蒸殺菌 學者實測最多重複用5次

抗疫隊長陳時中 剛與柔的化身