11日起 另撥13萬片口罩給病患、陪病者

中央流行疫情指揮中心10日表示，一週來國內醫用口罩徵用產能明顯提升，平均日產量已超過420萬片，為使防疫最前線的醫護人員能有更足夠的口罩，將於明日起倍增醫療院所的口罩配送量，由平均每日85萬片提高到170萬片，以滿足醫療院所的防疫需求，並補充各醫院的庫存至足夠15天口罩安全準備量以上。

指揮中心表示，在增加的醫療院所的口罩配送量當中，每日約37萬提供基層診所工作人員使用，約120萬提供醫院工作人員（含醫事人員、清潔人員、實習學生、接觸病患的行政人員等）及補充安全儲備量之用。

指揮中心進一步指出，另為照顧有特殊醫療需要的病患，亦提供每日約13萬片，將由醫療院所提供給前來接受透析（洗腎）、癌症化學治療或放射治療、或其他醫師評估因疾病狀況必須每日、隔日或每週頻繁就醫的特殊病患，以及提供住院病患的陪病人員（每名住院病患限一位），上述民眾每次就醫或陪病，可向醫療院所之指定部門登記取得一片醫用口罩，醫療院所須造冊管理，以使徵用口罩能被妥善分配運用。

指揮中心表示，今日和明日共將配送350萬片口罩至衛生局轉發醫療院所，提供基層診所工作人員與特殊醫療需求病患之一週需求量。一般民眾仍請利用各地藥局或衛生所購買實名制口罩。

指揮中心再次呼籲，除了肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口外，須落實一不三要：一「不」，開放空間不用戴口罩；三「要」，一、去醫院看病時要戴口罩，二、慢性病患者要戴口罩，三、出入人多擁擠的地方要戴口罩。相關疑問撥打免付費防疫專線1922。

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