陳冲：可考慮發行數位新台幣

新世代金融基金會董事長陳冲表示，全球主要央行現正積極研議發行官方數位貨幣可行性，之中又以中國速度最快，建議在有利消費安全且仍可維持貨幣政策前提下，應儘速跟上，發行數位新台幣。

臉書從去年起計劃發行臉書幣Libra，促使各國央行加速研究發行本身的數位貨幣，之中又以中國最為積極，基於想制定遊戲規則，形塑數位貨幣的話語權，以及強化人民幣國際地位兩大戰略目的，去年7月中國國務院正式批准人行研發數位人民幣（DCEP），可能將成為全世界率先推出數位貨幣的央行。

其他國家央行對法定數位貨幣也轉向開放態度，日經新聞6日報導，歐洲央行（ECB）及英國、瑞士、瑞典、加拿大和日本等國中央銀行，將於4月中旬首次就「央行數位貨幣」（CBDC）議題召開會議，並以發行為目標，展開共同研究，訂於今年秋天完成最終報告。

前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲在新聞稿中表示，過去就多次呼籲台灣央行應未雨綢繆，進行研究，全面發行CBDC可能衍生一些社會問題，但在適度運用前提下，則可福國利民。

對此趨勢，陳冲提出3點看法，第一，「鈔票不死，只是凋零」，民眾對數位貨幣的接受度將越來越高，不過，央行直接發行數位貨幣可能危及商業銀行帳戶功能，宜審慎漸進。

第二，在已有研究規劃、技術可行、有利消費安全，又可執行貨幣政策前提下，央行可考慮發行數位新台幣，藉以保護消費者，活化經貿秩序，貨幣政策，甚至進而消除不法行為，真正建立歷史地位。

第三，央行自行發行數位貨幣是科技進步的必然，但對現有金融體系，自然也有無比衝擊，這將是規劃、設計時，必須納入考量的重要課題。（中央社）

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