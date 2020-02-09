鑽石公主號遊輪 70人確診新冠肺炎

新冠肺炎波及正停泊日本橫濱港的鑽石公主號遊輪，目前已知至少70人確診，加上傳出仍有約百人身體不適，感染人數恐增加。而其餘旅客被要求觀察2週，不安情緒得持續到19日。

船上發生俗稱新冠肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎群聚感染，目前認為源於一名感染新冠肺炎的男性香港旅客。這名男性旅客是在1月17日搭機抵達日本東京，然後搭上1月20日從日本橫濱港啟航的鑽石公主號，1月25日抵達香港下船。

這名男性在登船前一天的1月19日已有咳嗽症狀，回到香港的1月30日發燒，經過檢查在2月1日確診新冠肺炎。

● 首波273人檢測 61人確診

鑽石公主號完成航程於3日晚間抵達橫濱港外海上後，日本相關人員對船上逾3700人進行檢疫，經過對全船人員問診後，針對其中的273人實施首波病毒檢查。

5日公布273人中的31人檢查結果，確認10人感染新冠肺炎。日前傳出10名患者中有一名重症患者，正在神奈川縣內醫院接受治療，但詳細情況暫不清楚。

日本厚生勞動省6日再公布其中71人檢查結果，確認又有10人感染，其中有一名台灣女性。

厚生勞動省接著在7日再公布檢查結果，確認共有41人確診新冠肺炎，無台灣人也無重症患者。

綜合日媒報導，到7日為止，首波273人的病毒檢查共有61人確診。

厚生勞動省後來又追加檢查6人，並在8日公布其中有3人確診，因此到昨天為止，總計船上有64人感染。

● 追加檢測 病例恐再攀升

不過感染似乎持續擴散，負責營運的公主遊輪公司今天證實，鑽石公主號又新增6例確診個案，國籍稍晚對外公布。公主遊輪公司還說，過去2天內有10名旅客因個人醫療需求先行離船，轉到當地醫院治療。

截至今天為止，船上至少已有70人確診感染新冠肺炎。

厚生勞動省昨天已決定將再針對船上數十人實施病毒檢查。不過，日媒今天報導，相關人士透露，目前船上約有100人表示身體不適，症狀包括發燒，這批身體不適旅客與船員，預料將是另一批接受病毒檢查的人。

船上確診的64人已下船住院接受治療，日本政府要求船上3,600多人從5日起算約14天期間，必須待在船上觀察是否受到感染。

但封鎖隔離對策又衍生另外的問題，由於長時間待在船上，藥物不足成了嚴重問題。船上很多旅客是高齡人士，也有人長期服用糖尿病及高血壓等慢性病藥物，一旦這些藥物吃完，將對旅客的健康帶來影響。

厚生勞動省6日和7日已把147人份的藥物送上船，不過，8日上午仍有旅客在房間陽台外張貼寫上「藥物不足」大字報。

● 慢性病乘客用藥、心理壓力 新問題浮現

除了生理上可能出現的問題，船上也有不少旅客出現心理上焦慮。

家住兵庫縣的67歲男性和太太都在船上，日前接受日媒訪問時說，對目前確診感染人數比率超乎想像，「逐漸感到不安」。

這名男性說，自己住的房型雖然有陽台，可以呼吸室外空氣，但因為不能離開房間還是累積不小壓力，不知道可不可以讓沒有感染可能的旅客個別下船？

另一位住在神戶市的79歲旅客林榮太郎說，雖然自己性格樂觀，會想只能船到橋頭自然直，但如果又有更多的旅客確診，原先說好的下船時間會不會因此改變，還是會感到不安。

同樣在船上的69歲美國人范納‧門迪薩瓦爾（Vana Mendizabal）絕望感漸升，甚至害怕這樣的隔離14天會否反讓她染上新冠狀病毒。

從佛羅里達州水晶河市（Crystal River）來的范納說：「我們試圖聯繫美國國務院，期待他們帶我們離開這裡。」她還說：「我們在艙內隔離，呼吸的是再循環空氣，對我們來說，這並不是一個適合待著的健康環境。」

一名在船上的台灣乘客也說，如果美國政府要撤僑，台灣人很想一起撤離。

厚生勞動省今天已讓災害派遣醫療團隊的醫師等人登船，並將提供約500人份急需使用的藥物上船。雖然因為外國旅客習慣服用藥物有些在日本並未核准上市無法提供，但目前因應方式是給予有相同療效的日本藥物並附上注意說明。（中央社）

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