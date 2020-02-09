與父母出國同遊感染 台灣新增1例境外移入

中央流行疫情指揮中心9日公布國內新增1例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案，為2月6日公布北部50多歲夫婦確診病例的密切接觸者 ，也是與父母出國同遊，該個案無疑似症狀，經衛生單位安排隔離並住院採檢，今檢驗結果陽性。

醫院及衛生單位持續進行疫情調查及接觸者追蹤等相關防治工作；截至目前國內共計18名確定病例。

指揮中心統計，日國內新增71例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,470名個案，含18名確診、1,300名排除，餘隔離檢驗中(98名初驗陰性、其餘待檢驗)；除首例有1接觸者確診外，首例及第2、3例之接觸者，皆已解除列管；今日新增1名個案之接觸者追蹤中；其他15名個案接觸者總計444人，累計14人有症狀並已通報（10人陰性已排除、4人檢驗中）。而2月3日晚間自武漢返台的台商團，截至目前為止1人確診，累計6人有症狀並已通報(1人已排除，5人檢驗中)。

指揮中心再次呼籲，除了肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口外，須落實一不三要：一「不」，開放空間不用戴口罩；三「要」，一、去醫院看病時要戴口罩，二、慢性病患者要戴口罩，三、出入人多擁擠的地方要戴口罩。相關疑問撥打免付費防疫專線1922或0800-001922。

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