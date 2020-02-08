疫情拖累 今年GDP成長將下修

行政院主計總處周三（12日）召開國民所得評審會議，修正今年經濟預測，隨著肺炎疫情投下變數，加以大陸經濟「外溢效果」擴大，我國生產、消費及投資都將受到衝擊，原經濟成長預測2.72％勢將下修。

主計總處每季召開一次國民所得評審會議，討論國內外經濟情勢並修正GDP（經濟成長），自2019年底到農曆年前，鑑於中美簽署第一階段貿易協議，貿易戰告一段落，各機構紛紛上修台灣2020年經濟成長，展望趨於樂觀。

中央銀行估2.57％、中研院估2.58％、台經院估2.67％，在十多份預測裡以主計總處所估的2.72％最高。然而隨著農曆年後疫情升溫，下修今年經濟成長已在所難免。

國發會官員表示，疫情必然會影響今年台灣的經濟，只是這次疫情控制得比2003年SARS來得好，加以民眾消費型態改變，網購及線上消費情況普遍，因此像2003年第二季消費負成長的情況，應該不會再出現。

雖然民間消費受創程度會低一點，但這次疫情最嚴重的中國大陸與台灣經貿關係密切，大陸經濟成長降低1個百分點，台灣便會跌0.29個百分點，這個衝擊不容低估。

這位官員指出，2003年大陸GDP占全球比率只有4.3％，如今已達16.3％，這代表大陸經濟走疲的「外溢效果」將大幅升高，勢必對全球及台灣今年的生產、貿易及商業活動投下變數。

而依2003年的經驗，這樣的疫情非僅會衝擊生產、消費，也會影響投資，雖然2003年那一波衝擊於第三季即走出谷底，但期間仍出現通縮（deflation），對消費信心影響不小。

主計總處去年11月預測今年台灣的經濟成長為2.72％，各季依序為3.0％、2.8％、2.6％、2.4％，在疫情干擾下，本次修正的邏輯為何？修正的幅度多大，值得關注。