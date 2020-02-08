寶瓶星號採檢128人 結果估晚間9時出爐

武漢肺炎疫情延燒，麗星郵輪寶瓶星號中午12時許靠泊基隆港，中央流行疫情指揮中心共採檢128名檢體送驗，預估晚間9時結果出爐。

衛生福利部長陳時中下午在記者會表示，發燒篩檢大概做了2,400多名，採檢送驗共128名，比預估70名到100名多一些，主要原因是把標準放寬。

陳時中指出，第一階段採驗有中國旅遊史和外國人，第二階段則經發燒篩檢站及健康評估過後大概58名，另有2名為自行隔離的船員，一名有武漢旅遊史，另一名有感冒等呼吸道徵狀，1月21日上船後就全程在船艙隔離，共送檢128名。

疾管署長周志浩表示，第一批檢體已送到實驗室正在檢驗，第二批馬上就到，今天特別增加人力，擴充到5線25名同仁檢驗，預計晚間9時會有結果。

衛福部醫事司長石崇良指出，今天檢疫對象分二梯次，第一梯次為旅客，第二梯次為船員。旅客部分，為加快速度減少旅客間接觸時間，因此分開在七樓和十樓進行，逐層通知出來檢疫，未接獲通知旅客則在房間等待。

石崇良表示，檢疫過程分三個關卡，第一關身分確認，除刷房卡確認外，另需身分證件雙重核對，確保每個人都能完成篩檢，第二關發燒篩檢站，任何體溫異常者會貼上紅色標籤，第三關繳回健康評估和相關旅遊史再次確認。

石崇良指出，無異狀的旅客可先回房休息，如果體溫異常或呼吸道徵狀等，採取最寬標準採檢，一律在七樓甲板外通風處進行喉嚨檢體採檢。

衛福部醫福會執行長王必勝表示，共有六名醫師和八名護理師分六線採檢，第一階段根據昨天設定的名單採檢68名，第二階段則有58名，另有2名隔離船員，所有人員非常配合作業順利。

媒體詢問，中央昨天晚間公布鑽石公主號遊客1月31日到過的旅遊景點，有民眾抱怨太晚公布。周志浩指出，因為消息蠻晚才傳出來，必須確認是否有感染者和感染者是否下船，需要時間判斷，已盡可能第一時間讓大家知道這些區域觀光客有可能去，但有可能去不代表一定會去，可能其他外國人也會去。

對於6日又有一名首批包機返台的武漢台商高燒攝氏38.1度，王必勝表示，這名台商到醫院後就退燒，目前狀況穩定，正在等待採檢結果。

陳時中下午1時在記者會表示，雖然是新的檢疫場地，但醫護人員相當專業，很快就上軌道，他上船後對旅客廣播二次，第一次提到歡迎回來，希望盡快把所有東西準備好，會用最精密檢查幫助大家，盼一切平順，也希望旅客依指示動作，才能最快把工作完成。

他說，第二次廣播提到整備完畢可以開始檢驗，並把動線巡視過一次，船上人員訓練也很好，初步經船公司基本檢查和每天二次測量體溫，沒有人員發燒，未來一旦有狀況的人員就進入採檢階段。

內政部次長陳宗彥表示，經過疫情中心檢疫完成後，只要符合入境資格，就會依序讓外籍旅客入境，符合居留者就讓旅客按照過往生活，若是停留者就依照旅客後續行程規劃，若要出境就可以出境。

記者詢問，若採檢都是陰性，是否可搭火車等公共運具離開，需要什麼防備？陳時中說，其實這是心理問題，經過檢查完的旅客比在現場的人更安全，「我敢這樣說」，因為所有風險都在掌控之內，旅客回家後也希望他們能自主管理，這次檢查非常嚴密，為的就是讓1,700多名旅客能早日回家。

基隆港務分公司棧埠事業處客運業務科副理卓志軒稍早接受媒體聯訪表示，如果確定全船旅客健康安全無虞，就會依照中央流行疫情指揮中心指示開始讓旅客通關。

他說，旅客會透過旅客橋從西3走到西2的通關中心，經過移民署查驗櫃台，再經海關檢查行李，接著走通關大廳離開，現場也備有酒精讓旅客消毒。

卓志軒說，「寶瓶星號」靠泊後，不會立刻讓所有旅客下船，須待確定所有旅客健康無虞後，才能開始下船，估計約在下午5、6時開始通關，順利的話，晚間8時所有旅客能通關完畢。

麗星郵輪在台委任公關公司窗口指出，這航次旅客共1,738名，其中台灣籍1,709名，另有18名菲律賓籍、3名馬來西亞籍、3名越南籍，韓國、印尼、緬甸、新加坡籍則各有1名及1名陸配。

（中央社）