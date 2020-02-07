寶瓶星號今靠基隆港 陳時中：1人染疫 全部留船隔離

新型冠狀病毒肺炎疫情升高，麗星郵輪「寶瓶星號」郵輪8日預計將乘載1,738名旅客靠泊基隆港，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，如果讓超過千人下船、將很難掌控，因此只要全船有1個新型肺炎陽性個案，則全船人員進行留船隔離。

此外，目前已有61例新型肺炎的鑽石公主號郵輪曾於1月31日停靠基隆港，並有旅客下船在基隆廟口、新北九份老街、101、龍山寺、台北故宮、圓山大飯店等北北基各大景點觀光，造成當地民眾恐慌。對此，中央流行疫情指揮中心7日晚間也透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，提醒當日白天在北北基重要景點的民眾進行自主健康管理。

寶瓶星號船上搭載1,738名旅客，其中台籍旅客1,709人、外籍旅客29人，由於因未獲台、日港口入境許可，已在沖繩海域滯留一天。台籍旅客不滿在海上盤旋，齊聚甲板拍攝影片高呼「我們要回家」。據了解，寶瓶星號已獲基隆港允許泊靠，預計8日午後靠港。

陳時中指出，疾管署將執行登船檢疫，除了請旅客確實填寫健康聲明卡外，並由檢疫人員進行發燒篩檢及健康評估，對於有發燒或相關症狀、有中國大陸旅遊史者或疫區旅遊史等，將當場採檢送驗。由於採檢量不少，會請全船人員暫留船上等待檢驗結果。陳時中解釋，只要檢出1例陽性個案，就會要求全船人員留船隔離，這樣可以確保隔離效果，同時也能提供相關生活協助，更重要的是，當新的症狀產生時，也可以即時提供醫療救援。

另外，中國國台辦表示，目前有979名台灣民眾申請協助返鄉，台灣何時要啟動接回滯留中國武漢國人的第二批次專機？陳時中指出，行政院院長蘇貞昌再三強調，這些滯留武漢的民眾都是國人，當然想展開救援，但必須要掌握第一弱勢優先，第二防疫優先、第三確定名單、第四要量力而為，「我們當然很想救治大家，可是總不能把自己的船弄沉就救不了人了」。

陳時中也強調，中國讓我方防疫醫師前往武漢執行登機前的檢疫工作也非常重要，如果能確定返台專機細節，防疫人員任何時間都可以隨機出發。