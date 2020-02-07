拯救觀光 政院推特別預算

新型肺炎疫情嚴峻，衝擊國內航空、觀光旅遊業，行政院最悲觀預估，至6月觀光產值將減少1,200億元至1,800億元，行政院長蘇貞昌7日聽取觀光旅遊業紓困及振興方案後，指示研議推出特別條例、特別預算。交通部長林佳龍轉述蘇揆說，「要將過去想做沒辦法做、大格局與大規模做的事項一次來做」。此外，行政院預訂下周公布對產業的紓困及振興方案。

行政院秘書長李孟諺7日下午隨即召開跨部會會議，研商特別條例及特別預算規模，有關特別預算規模，知情官員表示，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）期間編列了500億元預算，但實際只執行了230億元，主要是因特別條例、預算通過後，SARS疫情趨緩，相關經費減少支出。政府高層透露，特別預算的規模仍待下周進一步盤點。

林佳龍透露，先前提出對旅遊業的五大紓困方案，總經費約44億元，7日已經先批准部分預算，其中要優先處理旅行社的代墊款項約20億元，預計在2月底前優先處理完畢，協助旅遊業度過難關。隨新型肺炎疫情升溫，許多大型旅行社已自主宣布取消3月以前到中國大陸的旅遊團，但林佳龍說，隨疫情發展部分航班取消、航點也關閉，預期中國大陸出團禁令不會只到2月底，將視疫情最新發展宣布延期。

有關觀光旅遊業紓困及振興方案，行政院最快下周一拍板，分為紓困、復甦、振興三階段，紓困屬於短期措施，包含五大方案：補貼接待中客團旅行社損失、協助旅行業營運周轉融資利息補貼、限期補助旅館業者地價稅等、減免中國大陸鄰近航班退票或展延出國日期相關費用、無薪假員工培訓費用。

至於復甦部分，林佳龍說，待疫情告一段落，將提供旅遊業人員培訓、設施投資，提供較優惠的周轉金和融資貸款，振興則是配合前瞻建設第二期，以特別條例跟預算編列的方式，提升整體觀光環境。據了解，復甦階段也將推出國旅補助。

總統蔡英文昨天出席「2020觀光節慶祝大會」時，指示交通部，對觀光產業的救急要快、紓困要及時、振興要到位，台灣雖有武漢肺炎病例，但疫情有效控制，政府會陪觀光產業過寒冬，在雨天是開傘，不會收傘，並爭取更多國外觀光客來台旅遊。

行政院政務委員張景森則說，行政院正密切觀察新型肺炎對觀光旅遊業衝擊，評估最悲觀情況是台灣出現群聚感染、中國大陸整體疫情到6月才控制，這樣的話，初估觀光產值會減少1,200億元至1,800億元。