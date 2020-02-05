口罩實名制明上路 藥局爆後台系統還沒好

口罩實名制明天上路，但藥局表示，健保系統到現在都還沒設置好。而藥師公會也特別提醒民眾，口罩並不是全天都可領取，各藥局每天都訂有其中的2小時供民眾領取。

麗中藥局藥師易麗珍表示，明天就要在藥局販售發放，但到現在健保的雲端藥歷系統尚未建置好，到目前為止都沒還看到口罩領取與否的口罩欄位，還有一些年紀大的長者，不知要拿健保IC卡，以為要拿身分證來買，更搞不清楚末碼偶數還是奇數要分不同天領。

易麗珍進一步指出，政府一天配置藥局250片，其中成人200片及小孩50片，這樣的數量大約20分鐘就賣完了，各藥局每天都訂有其中2小時可供民眾領取，並不是全天都可以，提醒民眾要注意各藥貼出公告可供領取的時間。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，健保雲端藥歷系統口罩欄位的註記，健保署承諾今天會弄好，並有操作手冊供藥師操作參考，至於每個藥局可領取的2個小時時段，希望也能上到雲端藥歷供民眾查詢，避免空跑一趟，藥局代收取的2個口罩10元全數上繳國庫，藥局都是義務幫忙，共同協助防疫。

（中時 魏怡嘉 、影音、 游定剛 、 陳威成 、 陳科廷）

口罩實名制明天上路 總統：留給最需要的人

總統蔡英文今日接見「108年度全國模範公務人員代表」時表示，購買口罩實名制將於明日上路，希望身體健康的民眾可以將口罩留給最前線的防疫及醫護人員，以及需要使用的人。

蔡英文指出，從明天開始，口罩實名販售就會上路，這個做法，是為了讓口罩的購買能夠更公平，讓口罩可以留給最前線的防疫和醫護人員、可以留給需要的人使用。對於造成不便，希望民眾能夠多多體諒。

蔡英文呼籲民眾重視正確使用口罩的使用時機，目前台灣沒有社區傳染個案，感染的風險很低，所以身體健康的民眾不需要戴口罩。除非是本身已經感冒生病、或是需要進入醫院、或是有需要近距離接觸人群、以及長時間待在密閉公共空間的人，才需要戴口罩。

她也希望，防疫要做得好，需要大家彼此提醒、互相合作，希望得獎的模範公務人員也能協助多多宣導。

（彭媁琳）

口罩實名制6日實施 1.5萬人靠唯一藥局

台社區藥局6日起配售防疫用口罩，台中市石岡區有14,742人設籍，當地唯一的「原隆安」藥局如臨大敵，除臨時增設電腦及讀卡機，並公告提醒民眾「自行備妥10元購買，切勿拿大鈔找換」。藥局負責人強調，口罩每日配銷數量有限，且有領購規定，將依規定辦理，「請勿用任何理由要想多買而罵我的員工！」

口罩實名制購買6日起實施，原隆安藥局為台中市石岡區當地唯一的配售據點。負責人翁青聖表示，過年後因口罩突然由政府統一徵購及配售，藥局原本訂購的口罩無法到貨，許多人到藥局撲空，就找員工出氣，這次擔心又被口罩之亂燒到，才在臉書上貼出呼籲和說明。

原隆安藥局為讓配售過程順利，已增設1台電腦和讀卡機，專供買口罩民眾登錄健保卡。翁青聖表示，明日到貨250片、125人份，9點開賣，預估中午前完售。依規定，明日禮拜四身分證末碼是偶數才能購買，請民眾備妥10元零錢，如不符規定，請勿浪費時間來排隊。

翁青聖強調，口罩每日配銷數量有限，且有領購規定，員工將依規定查核健保卡記錄，「請勿用任何理由要想多買而罵我的員工」、因為是實名制，所有販售都必需要登錄，只要不符規定都不能購買，罵我的員工也沒用。

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