口罩酒精醫藥業者放寬加班上限 加班費這樣算

因應武漢肺炎防疫需求，勞動部表示，有加班需求的口罩、酒精製造等相關業者可適用突發事件特殊加班規定，並列舉勞工平日、休息日及例假加班不同的加班費計算方式。

中國武漢肺炎疫情造成口罩、消毒酒精等搶購熱潮，相關製造廠商配合防疫需求趕工生產，相關物流、通路商也需配合即時運送、供應等，衍生加班需求。勞動部說，相關產業適用突發事件特殊加班規定，不受每日12小時、每月46小時加班上限及7休1規定。

至於勞工若因應「天災、事變或突發事件」加班時工資該怎麼計算，勞動部以一名月薪新台幣3萬6000元的勞工為例，列舉其在平日、休息日及例假日加班的計算方式。

勞動部表示，若這名勞工一天正常工時為8小時，因應突發事件加班5小時，總計工作13小時，其月薪3萬6000元換算每小時工資額為150元；若這名勞工在平日加班5小時，根據勞基法規定，第9小時開始加班費必須加倍給薪，加班費為300元*5小時，總計1500元。

若這名勞工是在休息日加班，勞工前兩小時加班費為1又1/3，第3小時到第8小時加班費為1又2/3，第9小時到第13小時則必須加給加班費2又2/3，以每小時150元換算，前兩小時為200*2小時，第3小時到第8小時為250*6，第9小時到第13小時為400*5，總計應給予3900元加班費。

另外，若是勞工是在例假日加班，前8小時必須發給加班費150*8，第9小時開始加班費以每小時300元計算，總計應給予2700元加班費。此外，事後也需要補假給勞工。

勞動部官員提醒，雇主若要適用勞基法突發事件特殊加班相關規定，必須在事後24小時內詳述理由，報請當地主管機關核備；加班部分，雇主也必須在加班開始後24小時內通知工會，若無工會者，應報當地主管機關備查。

（中央社）