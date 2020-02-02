口罩產能 經長親自盯

政府2月1日起徵用口罩生產400萬片，但遇春節及周休二日，產能不及一半，經長沈榮津周日（2日）親上火線一一致電口罩工廠老闆，緊盯產能，盼周一（3日）起衝刺到滿產能徵用400萬片目標，以減少民怨，並動員國軍人力協助。另行政院發言人谷辣斯表示，為讓人人買得到口罩，政府正研議修正管理及分配方式，而衛福部長陳時中透露，口罩券或實名制都有可能。

行政院上周指示自2月1日起徵用口罩400萬片，但遇春節及周休二日，工廠人力嚴重不足。沈榮津2日率領經部高層及所屬，周休二日鍥而不捨一一親自致電口罩工廠老闆，請託增加人力，產能全開，周一盼衝刺達400萬片徵用目標。據悉，1日徵用首日產能才170萬片。

經濟部官員說，周日物流不休息如常配送口罩到全台各地，並在周休二日或新擴建60條產線人力缺乏時，動員國軍人力助陣，協助口罩工廠處理非生產技術類生產，例如包裝、配送物流裝貨等工作，以協助工廠趕工生產配送物流，工業局正調查口罩工廠人力配置狀況中。至於新增60條生產線動作如火如荼，經部官員說，機器設備供應商2日已加班和零組件工廠聯絡，趕製60條產線所需設備，盼提前在第二周交貨，使命必達。

財經高層強調，國內口罩需求大於供給，是口罩淨進口國，短期內口罩進口價錢提高，來源不易取得，台灣必須強化國內供應能力，動支2億擴增60條產線十分必要。現在全球病毒已無國界，加上每年流感有大量需求，台灣確有必要新建口罩產線自給自足，未來有餘力還可外銷。至於動用二備金或特別預算，可以討論。

台灣口罩之亂仍持續上演，行政院發言人谷辣斯呼籲，健康的人在戶外空曠處不需戴口罩，應留給防處人員、探病及生病的人使用。為讓口罩分配更公平，她透露政府正研議修正管理及分配方式。防疫指揮官陳時中則說，台灣是口罩進口國，有疫情時很多人抱怨不容易買得到，主要就是總產量跟需求量有落差，現正研議相關措施，至於是實名制或是口罩券方式尚未定案，但一定會有更公平的新方式。