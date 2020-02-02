武漢台商包機返台 確定

滯留武漢的台商終於確定能夠返台。湖北省台辦2日確認，近日將協助安排首批200多名台商，搭乘民航包機從武漢返回台灣。而行政院也表示，針對武漢台人返台，已經備妥接送、回台後隔離等計劃。

中新社2日引述湖北省台辦說法，省台辦及時了解希望返台台胞的情況，連日進行各項準備工作，近日將協助安排台胞包機返台，首批200多人。

湖北省台辦稱，目前正積極開展疫情防控涉台工作，保障在鄂台胞生活，包括及時聯絡匯集台胞健康狀況、返鄉意願，及時協助有特殊困難請求的台胞，以及指導台協慰問服務台胞等，而目前滯留武漢台商中，1人已確診，另有疑似病例2人，3人均接受治療當中。

此外，目前有476名台商滯留武漢，蔡英文總統日前公開談話指出，我方積極和陸方交涉，盼接回老人、小孩、慢性病患者，以及去武漢短期出差及旅遊的人；武漢台商協會2日傳回2天成行的正面訊息。陸委會2日回應，正與陸方持續盡力溝通中，希望很快能有具體結果。

對此，政院發言人Kolas Yotaka表示，尚未接獲陸方正式告知，但如何把武漢學生、台商帶回來，已擬妥計畫，包括如何接送、發動多少班次、回台後隔離觀察等。武漢台人返台後，一定會有醫療院所等級隔離的專區及醫療方面協助，整體會比居家隔離嚴謹，不可能馬上放行返家進入社區，避免社區群聚感染。

中央流行疫情指揮中心證實，滯留武漢台商回台後接受檢疫隔離14天，政府將準備特別指定場所作為隔離、檢疫使用，不會在醫院隔離。據悉，預計選定3到4個據點，遍及北、中、南地區，選定2類場所，首先是國軍營區，其次是部會閒置會議、住宿場所，為避免造成附近居民恐慌或汙名化，暫不對外公布隔離專屬地點。但台北市長柯文哲透露，台北市被分配到陽明山台銀宿舍，但防疫指揮官衛福部長陳時中不予證實。