立院龍頭選舉 游錫堃出線

立法院第10屆立委1日報到，並選舉正副院長，在擁有優勢席次下，民進黨推派的前行政院長游錫堃獲出席人數過半數的73票，當選立法院長，成為史上唯一擔任過行政、立法兩院院長的政治人物，蔡其昌也以獲得65票續任副院長，新國會「堃昌配」成形。

游錫堃表示，他上任後將優化國會功能、強化世代共贏，並推動與美、日、歐、加、澳等民主同盟簽訂FTA。

立委選舉結果，民進黨第10屆國會席次拿下61席，單獨過半，國民黨取得38席，而民眾黨初試啼聲也拿下五席，成為國會最大第三勢力。昨天是新任立委上工第一天，立委們除了「走紅毯」報到，也同步舉行正副院長選舉。

113位立委投票結果，游錫堃除獲得民進黨團全數61票，也獲得民眾黨等第三勢力的支持，總共獲得73票過半票數，順利當選，也是第二位民進黨籍的立院院長。蔡其昌獲得65票過半票數，成為第一位連任的民進黨籍立法院副院長。

游錫堃在就職演說中提到，上任後將負起國會職權，整合及提升國會地位與功能的責任。其次在世代共贏上，將透過立法權，研議下降參政年齡，並積極監督行政部門健全法制，盼早日落實世代公平正義。

至於新一屆立法院藍綠黨團幹部方面，國民黨由林為洲擔任黨團總召，蔣萬安擔任書記長、林奕華則擔任首席副書記長。民進黨方面，總召由柯建銘續任，鄭運鵬擔任幹事長，鍾佳濱任書記長。