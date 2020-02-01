戴不戴口罩 柯文哲：這禮拜小心一點

武漢肺炎持續擴大，對於近期的口罩之亂，衛福部長陳時中日前指出，需要的人再戴就好。對此，台北市長柯文哲認為，大陸與台灣武漢肺炎病例比例不對勁，擔憂有很多潛伏期病人，因此疫情在未來一個禮拜決勝敗，「口罩還是帶著好了」。

柯文哲表示，今天早上7點大概全世界武漢肺炎病例已經超過1萬例，1萬例中大概大多數還是在中國大陸，他心裡在算，中國大陸大概1萬例，台灣是10例，是1000比1，純粹從專業知識來講，台灣跟大陸來往其實還滿密切的，如果大陸跟台灣是1000比1「這比例不對」。

柯文哲指出，1000比1的比例不對勁，若不是我們防疫系統真的做很好，一開始就擋在外面，不然就是有一大堆潛伏期的還沒出來，所以口罩還是帶著好了，撐過這個禮拜就知道了。

柯文哲認為，最起碼關鍵期採比較高的防護措施，等關鍵期過了，沒有社區感染的話，要降低標準再降低標準，他現在比較怕的是有很多潛伏期的病人，所以他的專業知識告訴他，這個禮拜還是小心點。

（中時 張薷）

2台商中鏢 柯籲就地治療

武漢肺炎疫情延燒，陸傳出有2名台灣人確診感染武漢肺炎，並希望能回台治療，對此，台北市長柯文哲認為，一旦確診只有就地治療，若確診要移動，載一個感染病人的飛機要怎麼消毒，除非是包機，不然一般航空業誰要冒這個險。

柯文哲表示，台灣醫療水準比中國大陸好，醫界都曉得，一旦感染確診病例要運輸，我要是航空公司也不要，除非包機，不然若是商業載你一個人、其他座位都是空的沒人敢坐，因此一旦發病就地治療，就當作出外討生活的風險。

柯文哲認為，一旦確診若要移動，恐怕只有就地治療，因為載一個感染病人的飛機，那台飛機怎麼消毒都是大問題，「坦白講一旦確診就是就地治療」。

此外，針對高雄市長韓國瑜提出在軍區蓋大型收治場所，柯文哲直言，防疫有專業「我覺得不是很懂的人就不要講」，指出若要蓋大型收治場所，其實需要大規模收治場所應該是所謂的檢疫，例如政府決定從武漢撤僑回台，一次回來500人，就要一人一間、分散開來，觀察兩個禮拜後沒事再放出去，所以這應該叫做不確定的檢疫站，因此要經過設計。

（中時 張薷）

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