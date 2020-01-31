政院撥近兩億 擴建口罩產線

因應武漢肺炎疫情，據悉，行政院第二預備金隨時待命。經濟部31日證實，將協調業者擴增生產線60條，分配給國內25個口罩工廠，每日增600萬片產能，連同現有每日400萬片，日產能大幅提升至1,000萬片。這次首創先例由政府購買機器設備直接生產，所需近兩億元資金經濟部擬向行政院爭取第二預備金支應。

口罩業者昨晚透露，政府首創出資為廠商添購機器設備直接生產模式，擴大口罩生產動能60條產線，日產可達1,000萬片，台灣可望成全球前三大口罩生產國。

經濟部官員證實，為因應國內口罩大量需求，已協調業者擴增60條生產線，分散在國內既有25個口罩工廠中，每條生產10萬片，各廠區內都可裝入新增產線。

經部要求機器設備廠商最快二周內交貨，因此最快兩周開始投產，1個月內可完成600萬片產能，屆時滿載每天產量大幅增加600萬片，加上既有每日400萬片，日產能共計1,000萬片，足以供應國內需求。

經費擬由第二預備金支應

官員說，生產線擴增資金估計近兩億元，先由經濟部代墊，後續與行政院討論後，擬由第二預備金來支應。有關料源，官員說，從上游到下游國內供應都足夠，能穩定供應至2月底。

至於防疫過後，口罩過剩產能如何處理？官員僅表示，目前先求度過疫情需求，產線看未來國際上是否有口罩需求，可作為後續出口或轉租售機台。據業者透露，未來擬尋求國際合作，將過剩產能口罩出口至世界其他國家。

對於政院何時動用二備金？行政院發言人Kolas Yotaka指出，以徵購口罩為例，目前以部會現有防疫預算支應，但她強調「但第二預備金隨時待命」，若有任何紓困措施將全力支應，防堵疫情。

另衛福部長陳時中31日晚間宣布，台灣出現第10個武漢肺炎的確診案例，屬境外移入個案導致之本土家庭群聚事件。而2月1日起，每日政府將徵用400萬片口罩、單價降為6元，暫定徵用至2月15日，並將釋出10萬個兒童口罩。

民用依縣市人口比例分配

工業局副局長楊志清說，目前已徵用10家廠商，經和衛福部確認領有藥證、有生產事實名單後，尚有15家業者有生產能力，工業局已發出徵用通知，估每日可再增40萬片口罩產能。徵用口罩分派原則，第一，醫療、防疫、警政等第一線人員優先使用。其次，民用部分則由經濟部派送，分送原則是依各縣市人口比例。