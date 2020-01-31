雇主未供口罩恐罰30萬 勞動部：高風險必備

因應「嚴重特殊傳染性肺炎」（又稱武漢肺炎）來勢洶洶，勞動部火速訂出職場安全衛生防護措施指引，違反指引者最高恐挨罰30萬元，但在指引中規定「雇主置備適當及足夠的口罩」，引發雇主不滿，因為現在全台口罩大缺貨，讓雇主跳腳「不是不準備給勞工，而是根本買不到」。

對此，勞動部強調，因應疫情發展及勞工防護需求，採取必要的管理措施，包括置備適當及足夠的口罩，不得禁止勞工戴用，尤其第一線工作人員如有感染之虞時，雇主應提供個人專用口罩並使其確實戴用，「不是針對所有勞工」。

勞動部職業安全衛生署職業衛生健康組組長張國明強調，雇主要對勞工做風險分級，如果明確接觸風險的勞工，例如醫療院所，交通站場、運輸工具、商場、百貨公司等第一線服務人 員，會接觸不特定多數人而有感染危害之虞者，皆屬高風險勞工，這部分就是強制性質的必須要提供口罩，違反規定就會開罰3萬元至30萬元；其他染病風險較低者，則是建議應置備口罩，並不得禁止勞工戴用。

雇主買嘸口罩！ 勞動部轉彎「醫療院所沒讓勞工戴」才開罰

勞動部昨天發布「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）職場安全衛生防護措施指引」，裡頭共通性注意事項提及雇主應置備適當足夠的口罩，不得禁止勞工戴用，引發事業單位質疑，勞動部今早再度轉彎，指出指引內的共通性注意事項會用「輔導呼籲」，但會針對醫療院所、醫學實驗室等高風險事業單位檢查，如違反相關規定最高可處30萬元。

準立委高嘉瑜也在臉書上批評，各部會防疫動起來的同時，勞動部關心勞工也是很合理，但要求「雇主負起提供口罩的責任」的同時，政府也必須擔負起提供足夠口罩供給的責任，請勞動部了解一下大型企業雇主的口罩需求，要去哪買？可以大量購買嗎？可以囤積嗎？不要只是發布一個「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）職場安全衛生防護措施指引」就好像很認真在做事，也酸「勞動部是在哈囉」、「刷存在感的豬隊友」。

指引內「共通性注意事項」提及，事業單位採取必要管理措施，包括置備適當及足夠之口罩，不得禁止勞工戴用；尤其第一線工作人員如有感染之虞時，雇主應提供個人專用口罩並使其確實戴用。職安署職業衛生健康組長張國明今天表示，共通性注意事項是針對所有的事業單位，但與第一線人員相較還是有風險程度的差異，目前共通性注意事項會採「輔導呼籲」的方式。

張國明提及，指引內指出交通站場、運輸工具、商場、百貨公司等第一線服務人員有感染危害之虞時，應提供如醫用口罩等措施，但他指出，目前還沒有社區感染、仍未有感染危害之虞；但針對醫療院所、處理嚴重特殊傳染性肺炎檢體的醫學實驗室的高風險事業單位，並包括高風險工作場所的醫事人員、承攬商勞工及派遣勞工等，應置備充足且合格有效的安全衛生防護具，並使勞工確實使用。

張國明強調，目前職安署僅會針對醫院院所、處理嚴重特殊傳染病肺炎（武漢肺炎）檢體的醫學實驗室等檢查，如違反相關措施可依職安法開罰3萬至30萬元。

（中時 林良齊）

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