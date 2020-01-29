居家隔離遭吃假 可罰雇主百萬

武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎延燒，勞動部呼籲，雇主也有配合防疫的義務，台北市勞動局提醒，如果勞工因非職業上原因而感染武漢肺炎、有隔離需求，有四種不同假別，雇主別弄混。

勞動局表示，若勞工是因職業原因感染武漢肺炎，應視為職業災害，雇主應依勞動基準法第59條規定予以相關補償，但如果是勞工個人因素而感染武漢肺炎，當勞工有提供勞務的意願，卻應雇主要求隔離時，雇主仍應給付工資，且不得影響全勤或有不利待遇。

第二種情況是勞工自主隔離，這時候由勞資雙方自行協商假別，非強制給假；第三種是衛生主管機關強制隔離，勞動局指出，這種隔離非可歸責於勞雇一方，故可參照天然災害時勞工出勤相關規定，雇主不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得強迫勞工補行工作、不發全勤獎金、解僱或予不利處分。

第四種情況是有法令依據應給予公假者，例如有衛生單位指定民眾應主管機關通知到場配合防疫工作，俾有效防止疫情蔓延，維護公眾健康，屬維護公益範疇，凡依據傳染病防治法第38條到場配合防疫工作的勞工，雇主應予公假。

針對移工，勞動部也指出，依「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」規定，雇主應辦理職前講習，提供移工衛生健康法令及資訊，以及善盡保護移工人身安全等責任，對於移工如需出入醫療院所，包含前往醫療院所照顧被看護者或陪伴就醫，雇主應提供口罩供移工使用。

勞動局提醒，雇主未依法給予公假或未併照給工資者，最高可處100萬元罰鍰，勞工如有權益受損情事，可向勞務提供地勞工行政主管機關申訴。

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